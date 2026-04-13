Vélez Málaga estrena un parque infantil en la zona de El Trapiche

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha finalizado la reforma integral del parque infantil de El Trapiche, con una inversión de 14.053,72 euros. Las obras han incluido la sustitución del antiguo caucho por un pavimento SBR continuo, mejorando la seguridad y eliminando desniveles. El parque ahora cuenta con nuevos juegos: balancín, columpio doble con asiento de cuna y muelle, además de la renovación del vallado perimetral. La actuación responde a una demanda vecinal y busca optimizar el ocio y la seguridad de los niños en la zona.

Vélez-Málaga tiene un espacio infantil revitalizado. El Ayuntamiento ha concluido la reforma íntegra del recinto en El Trapiche, un proyecto adjudicado a la empresa Contenur que ha supuesto un desembolso de 14.053,72 euros para optimizar el ocio de los más pequeños.

Las labores se han concentrado en una extensión de 85 metros cuadrados. Se ha eliminado el antiguo caucho deteriorado, sustituyéndolo por un sistema de SBR continuo. Este nuevo pavimento amortiguador elimina desniveles previos, garantizando una protección superior frente a posibles caídas.

La dotación lúdica ha dado un salto cualitativo. Donde antes solo existía un tobogán limitado, ahora conviven un balancín, un columpio doble con asiento de cuna y un muelle. Además, se ha saneado y pintado el vallado perimetral para mayor seguridad del entorno.

Lourdes Piña, teniente de alcalde, visitó el enclave tras la recepción de las obras. La edil subrayó que esta mejora era prioritaria para el equipo de gobierno, atendiendo directamente a las peticiones realizadas por las familias residentes en la zona durante meses.

“Se trata de una actuación que venía siendo demandada por los vecinos y que ha permitido la renovación completa del parque infantil de El Trapiche, sustituyendo un equipamiento que se encontraba muy deteriorado y mejorando las condiciones del espacio”, ha indicado Piña.