Vélez-Málaga recupera su esencia histórica con una nueva fuente andalusí: más de 43.000 euros de inversión

Vélez-Málaga trabaja para transformar su Centro Histórico. Su último trabajo ha sido saldar una deuda histórica con el barrio de La Villa con la puesta en valor de la fuente de la calle Real, ahora convertida en un elemento ornamental de inspiración andalusí. La actuación responde a una demanda vecinal y ha contado con una inversión municipal de 43.197 euros.

La actuación, completada en un plazo de ejecución de cuatro meses, era un compromiso del alcalde Jesús Lupiáñez, quien realizó un seguimiento constante para cumplir con todos los trámites y obtener la aprobación de la comisión técnica del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Centro Histórico de Vélez-Málaga.

Esta intervención refuerza la identidad y atractivo patrimonial del barrio, adaptando la fuente al pasado histórico del entorno y enriqueciendo la estética de la zona con la icónica imagen de fondo de la Iglesia de Santa María.

“Hoy estamos en el barrio más antiguo de Vélez-Málaga para anunciar la finalización de unas importantes obras en calle Real: la renovación de su fuente. Tras escuchar a los vecinos, decidimos transformarla en un elemento ornamental de inspiración andalusí, devolviéndole su esencia histórica del siglo X”, según ha explicado el alcalde Jesús Lupiáñez.

El alcalde ha destacado que la fuente “combina belleza y funcionalidad, convirtiendo esta zona en un nuevo punto de referencia visual y cultural para vecinos y visitantes, dinamizando el Centro Histórico y dando más vida al corazón de Vélez-Málaga”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Alicia Ramírez, ha subrayado que el resultado “se adapta perfectamente al contexto histórico y permitirá a los visitantes comprender la vida de Vélez-Málaga siglos atrás”.

El concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros, ha explicado que la fuente “era una demanda vecinal: la anterior no aportaba los valores necesarios, ni funcional ni estéticamente”. Gracias a la coordinación con Cultura, se estudió “cómo recuperar la esencia histórica del barrio”.

Además, el proyecto mantiene “la esencia veleña”, ya que tanto el procedimiento constructivo como la fabricación de la mayor parte de los materiales se realizaron con métodos artesanales de manufactura local.

La fuente se integra en una zona ajardinada embellecida, con sistemas de coloración, filtración y pH automático que cumplen la normativa sanitaria y de legionela, ofreciendo un espacio seguro, accesible y visualmente cuidado.

La actuación ha sido ejecutada por la empresa local Adriano Construcciones y Contratas, con proyecto del arquitecto local Fernando Casquero, en un plazo de cuatro meses y con una inversión de 43.197 euros.