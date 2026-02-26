Las cenizas de Antonio Tejero reposarán en Torre del Mar (Málaga) tras su funeral: era uno de sus lugares favoritos

Las claves nuevo Generado con IA Las cenizas de Antonio Tejero reposarán en Torre del Mar (Vélez-Málaga), uno de sus lugares favoritos, según decisión de su familia. Tejero residió parte de su vida en Torre del Mar, donde llevaba una vida discreta y era habitual verlo por la playa y comercios locales. Sus cenizas serán depositadas junto a las de su esposa, Carmen Díaz Pereira, aunque aún no hay fecha concreta para el traslado. Antonio Tejero nació en Alhaurín el Grande, fue protagonista del intento de golpe de Estado del 23F y condenado a 30 años de prisión por rebelión militar.

Las cenizas de Antonio Tejero reposarán en Torre del Mar (Vélez-Málaga). Esa es la decisión adoptada por su entorno familiar tras el fallecimiento del exteniente coronel de la Guardia Civil este miércoles en Alzira (Valencia), a los 93 años.

Según fuentes próximas a la familia consultadas por EFE, está previsto que sus restos sean trasladados hasta este núcleo costero de la Axarquía, donde residió durante una etapa de su vida y donde era habitual verlo, especialmente en verano. Allí llevó una vida discreta, con vivienda cercana al mar y rutinas cotidianas como paseos por la playa y compras en comercios de la zona.

Las mismas fuentes señalan que las cenizas serán depositadas junto a las de su esposa, Carmen Díaz Pereira, aunque por el momento no se ha concretado la fecha del traslado ni de la inhumación.

La vinculación de Tejero con la provincia malagueña no se limita a esa etapa en la costa oriental. Nació en Alhaurín el Grande el 30 de abril de 1932 y, ya como miembro de la Guardia Civil, estuvo destinado en Málaga en distintos periodos de su trayectoria profesional.

Ingresó en la Guardia Civil en 1951 y se convirtió en la imagen del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23F) al irrumpir armado en el Congreso de los Diputados y retener durante horas al Gobierno y a los parlamentarios reunidos en la sesión de investidura. En el juicio celebrado en 1982 fue expulsado del cuerpo y condenado a 30 años de prisión por rebelión militar. En 1996 obtuvo la libertad condicional.

Su muerte se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y en la misma jornada en la que el Gobierno ha desclasificado documentos relacionados con aquella intentona. Cabe recordar que el 23 de octubre de 2025 ya circuló el rumor de su fallecimiento, que fue entonces desmentido por la familia mediante un comunicado tras su publicación en distintos medios.