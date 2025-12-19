Las cestas de alimentos que serán repartidas en Vélez Málaga.

Vélez Málaga

El centro comercial El Ingenio dona 50 cestas de alimentos a familias en riesgo de exclusión social

Ha colaborado un año más con la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús el Nazareno “El Rico” y María Santísima de la Piedad de Vélez-Málaga.

El centro comercial El Ingenio, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, ha colaborado un año más con la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús el Nazareno “El Rico” y María Santísima de la Piedad de Vélez-Málaga en una acción para favorecer que la Navidad llegue a todos los hogares de nuestra comunidad.

En concreto, el centro comercial ha donado 50 cestas de productos navideños y alimentos básicos a familias en riesgo de exclusión social y bajos recursos de la localidad.

Esta acción se ha realizado de la mano de entidades como la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Cáritas Parroquial de San Juan entre otras.