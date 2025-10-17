Salta por un balcón para suicidarse y dos policías le agarran 20 minutos de los tobillos hasta conseguir salvarlo

Se han reventado las muñecas, pero le han salvado la vida a un hombre de 30 años. Ha ocurrido a las 7:15 de este viernes en la localidad malagueña de Torre del Mar.

Según explican desde la Policía Nacional de Málaga, habían recibido el aviso de que había un hombre muy agitado en su domicilio, presumiblemente bajo los efectos de alguna droga.

Acudió personal médico y policía nacional de apoyo. Ya en el interior de la vivienda, el joven se negaba a recibir cualquier tipo de asistencia y, de pronto, saltó de espaldas por encima de la barandilla e iba a caer al suelo desde un segundo piso.

Los agentes consiguieron agarrarlo al vuelo de los tobillos. Y así han estado 20 minutos. La estampa, como pueden imaginar, era dantesca.

Siete y cuarto de la mañana. Un hombre colgado boca abajo desde su terraza en el aire y dos policías nacionales cogiéndolo de los tobillos para que no se cayera al suelo y se abriera la cabeza.

En esos tensos momentos, los vecinos alertados empezaron a colocar colchones, cojines y todo lo que pillaron en el suelo para, si caía, no chocara directamente contra el suelo y amortiguar el golpe.

Finalmente el hombre cayó a los colchones y está en perfecto estado, aunque fue trasladado al hospital Comarcal de Vélez Málaga.

El hombre, fruto de su agitación y del posible consumo de drogas, estaba además "pataleando y ofreciendo una gran resistencia", según indican desde la Policía.

Así, unos 20 minutos. El resultado es que los dos agentes han sufrido fisuras en la muñeca y el antebrazo. Pero han salvado la vida de este hombre. Al menos esta mañana.