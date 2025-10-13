Fiebre inmobiliaria en Torre del Mar: Vélez-Málaga saca a subasta un solar para 71 viviendas por 6,6 millones

Siguiendo la senda ya trazada por otros municipios del litoral malagueño, Vélez-Málaga quiere seguir alimentando la caja de ingresos con la venta de suelos destinados a la construcción de vivienda libre.

Si el pasado mes de mayo celebró la enajenación por 3,4 millones de euros de un solar de algo más de 2.000 metros cuadrados en la zona de crecimiento de Torre del Mar hacia el oeste, el Consistorio vuelve al mercado con otra pastilla de terreno.

En concreto, según la licitación que acaba de activarse, el suelo cuenta con una superficie de 3.125,68 metros cuadrados, sobre los que se autoriza un techo edificable de 7.424 metros.

De acuerdo con las condiciones fijadas por el municipio, el máximo de viviendas permitido es de 71. Y el precio de partida supera levemente los 6,6 millones de euros. No obstante, al tratarse de una subasta abierta, no se descarta que haya alguna empresa que suba este precio.

Todas las firmas interesadas en hacerse con este terreno tienen de plazo hasta el 5 de noviembre próximo para presentar sus ofertas.

Hay que recordar que la anterior venta de suelo impulsada por Vélez concluyó de manera exitosa, ya que el solar, con un techo edificable de 5.078 metros cuadrados, suficientes para la ejecución de 49 viviendas, fue adquirido por Basilea 10 Proyectos Inmobiliarios, una sociedad con sede en Madrid.

Los dos terrenos se localizan en el Sup.T-12, que viene a ser la nueva barriada de Torre del Mar en su ampliación litoral hacia el oeste.

Se encuentra situado a unos 170 metros del mar y a unos 300 metros del núcleo urbano. Su desarrollo arrancó en 2006, dando cabida a alrededor de un millar de vecinos.

Entre los principales atractivos de este emplazamiento está su cercanía al litoral, así como contar con zonas ajardinadas y paseos peatonales.

El dinero que va a recibir el Ayuntamiento veleño una vez se formalice la venta queda condicionado.