Hallan sin vida a David Ruiz, desaparecido en Vélez-Málaga: su cuerpo estaba dentro de un pozo

Sus familiares llevaban peinando los alrededores del cementerio de Vélez-Málaga una semana. Las redes sociales estaban llenas de carteles con su nombre y su rostro. Pero desgraciadamente su desaparición ha tenido un triste final.

El cuerpo sin vida de David Ruiz, el vecino de 52 años desaparecido en Vélez-Málaga desde el pasado 24 de agosto, era localizado anoche sin vida en la explanada que se encuentra a la espalda del Mercado de Mayoristas de Vélez-Málaga.

Su familia sabía que era allí, muy cerca de su casa, donde David siempre acudía a pasear con sus tres perros, por lo que llevaban días peinando la zona sin imaginar que había caído en el interior del pozo de una antigua noria. También llevaban días buscándolo por tierra y aire tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil.

El cadáver fue localizado a última hora de este lunes y tras ello se activó un amplio dispositivo conformado por la Policía Nacional, Policía Local y Bomberos del Consorcio Provincial para recuperar su cuerpo, una tarea que no fue nada sencilla. La Policía Nacional ahora investiga las causas de su muerte.

Aunque dos de sus perros volvieron a casa tras perder de vista a su amo, el tercero fue también localizado anoche dentro del pozo.

El cadáver fue hallado por un ciudadano que avisó sobre las 19.30 horas de que había una persona fallecida en un pozo y que creía que podía llevar varios días, según han indicado desde Emergencias 112 Andalucía. Así, el cuerpo ha sido trasladado tras el pertinente protocolo judicial al Instituto de Medicina Legal de Málaga para practicarle la autopsia.

David había dejado su teléfono en casa cargando, como la familia confirmaba este lunes a EL ESPAÑOL de Málaga, por lo que llegaron a pensar que su objetivo era regresar pronto y que pudo tener un accidente. No notaron nada extraño en su actitud en los días previos a su desaparición.

El pozo

El hallazgo del cuerpo de David en un pozo ha levantado bastante polémica en el pueblo malagueño. Hay vecinos que no comprenden cómo en una explanada que se usa para aparcar y pasear a los perros podía haber un pozo abierto sin señalización alguna.

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga han explicado a EL ESPAÑOL de Málaga que el pozo se encontraba en una parcela privada. Al parecer, el propietario sabía que tenía que taparlo desde el año 2019, cuando se le fue notificado.

Si bien, fuentes municipales han confirmado que "se había hecho un sobreseimiento a todo este asunto" y que como es evidente en los últimos días el pozo seguía abierto, pero que tras el hallazgo ya se ha perimetrado la zona para que nadie más pueda tener riesgo a caer dentro.