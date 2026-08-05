La Guardia Civil detiene a dos hombres por secuestrar, torturar y robar a un ciudadano yemení en Torrox

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por secuestrar, torturar y robar a un ciudadano yemení en Torrox. La víctima fue interceptada en la zona de Torrox Costa, obligada a subir a un vehículo y trasladada a un paraje aislado, donde fue golpeada y amenazada de muerte. El herido logró pedir ayuda tras ser abandonado y fue hospitalizado debido a la gravedad de sus lesiones. Los detenidos han sido imputados por detención ilegal, amenazas de muerte, robo con violencia y lesiones graves, mientras un tercer sospechoso sigue fugado.

Agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Torrox-Algarrobo han cerrado una investigación que se ha saldado con la detención de dos personas, mientras un tercer implicado sigue siendo buscado, en relación con un violento episodio de secuestro, tortura, robo y agresión sufrido por un hombre de nacionalidad yemení en Torrox.

El caso se remonta al mes de mayo, cuando los guardias civiles recibieron el aviso de que un individuo se encontraba en una estación de servicio del municipio con heridas de gravedad en el rostro.

Al personarse en el lugar, los agentes localizaron al ciudadano yemení, cuyo semblante presentaba una desfiguración severa provocada por los golpes recibidos, según ha detallado el instituto armado en un comunicado.

Dada la magnitud de las lesiones, se activó de inmediato un dispositivo de asistencia sanitaria urgente. El herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Comarcal de la Axarquía, aunque su delicado estado obligó posteriormente a derivarlo al Hospital Regional Universitario de Málaga, centro en el que quedó hospitalizado.

Según relató la víctima a los agentes, fue interceptado en la zona de Torrox Costa y le obligaron a subir a un vehículo por la fuerza. Los agresores le trasladaron hasta un paraje aislado conocido como 'Pago de la Dehesa', donde le mantuvieron retenido en contra de su voluntad.

Según su testimonio, allí fue amenazado de muerte con un arma de fuego y sometido a una golpiza de extrema violencia, además de ser despojado de una considerable suma de dinero en efectivo.

Una vez concluida la agresión, los captores le abandonaron en un descampado, desde donde el hombre logró arrastrarse hasta la estación de servicio más cercana para pedir ayuda.

A partir de las diligencias practicadas, los investigadores consiguieron identificar el vehículo empleado por los agresores y, a partir de ahí, dar con la identidad de los tres implicados, a quienes la víctima reconoció posteriormente como los autores del ataque.

Con esta información, se emitieron las correspondientes órdenes de búsqueda y detención contra los tres sospechosos. El 30 de mayo, una patrulla de los Mossos d'Esquadra logró arrestar a dos de ellos en la localidad de Barcelona.

Los dos detenidos fueron trasladados ante la autoridad judicial, imputados por presuntos delitos de detención ilegal, amenazas de muerte con uso de arma, robo con violencia y lesiones graves. La Guardia Civil mantiene abiertas las gestiones para localizar y detener al tercer sospechoso, que continúa en paradero desconocido.