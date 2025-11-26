La trágica muerte de la familia Rabah en Torrox: "Eran unos buscavidas y estaban integradísimos en el pueblo"

El silencio sepulcral en el barrio de El Pontil de Torrox, en Málaga, solo se rompía este martes por los gritos, rezos y llantos de los amigos, familiares y allegados de la familia Rabah. "Es una gran tragedia, aún no nos lo creemos", contaba un conocido, con la voz entrecortada.

Mustafi y Mohamed, dos chicos de 17 y 19 años, así como sus padres, Saaida, de 38, y Saiid, de 53, fueron hallados sin vida sobre las 15.30 horas después de que la vecina de arriba acudiera a la casa, extrañada de no saber nada de ellos esa mañana. Desde la puerta, les llamaron al móvil y comprobó que al menos el teléfono seguía dentro, así que entraron por la terraza a la casa y se encontraron con un escenario terrible. Avisaron al 112 de inmediato.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos localizaron sus cadáveres en diferentes estancias de la casa. El padre de la familia estaba en el sofá, mientras que los chicos y su madre estaban en la cama, en sus respectivas habitaciones, lo que lleva a pensar que todo ocurriera de madrugada.

Las primeras hipótesis apuntan a una mala combustión de un calentador sin salida al exterior que pudiera haber inundado la vivienda de monóxido de carbono, causando la denominada 'muerte dulce' a todos los miembros de la casa, aunque aún se están investigando las causas.

La familia, de origen marroquí, estaba "muy integrada" en el pueblo. "Era una familia migrante y buscavidas como pocas", dice un allegado de los fallecidos, aún incrédulo con lo ocurrido. Ha visto crecer a Mustafi y Mohamed en los campos de fútbol de la localidad, dos chicos que se desvivían por el deporte desde muy pequeños. Los hermanos han pasado por clubes como el CD Torrox y el Faro de Torrox, donde siempre han sido muy queridos.

Precisamente los compañeros de Mustafi, en cuanto el C.D. Torrox canceló los entrenamientos en señal de duelo durante tres días, acudieron corriendo hasta la calle donde vivía con su familia porque no se lo creían, aunque algunos sospechaban que algo iba mal cuando vieron que no había acudido al instituto, algo extraño, ya que era muy constante con todo.

Una imagen de la vivienda.

Mustafi estudiaba una FP en el IES Jorge Guillén de Torrox y Mohamed estaba trabajando como peluquero en Torrox Costa. Él tampoco acudió a su puesto de trabajo este martes. "Era buenísimo en lo suyo y abrió su local", apuntan las mismas fuentes, que añaden que además estaba sacándose el ciclo de mecánica y electrónica en el IES Juan de la Cierva de Vélez-Málaga. En cuanto a sus padres, todos dicen lo mismo: "Eran unos buscavidas".

La madre, Saaida, enseñaba árabe en el pueblo, pero también español a los niños marroquíes que llegaban a la localidad; un trabajo que compaginaba con la limpieza o con la cocina para eventos. Estaba muy involucrada en una asociación de mujeres del pueblo, "por eso la conocía y quería tanta gente". El padre, Saiid, siempre según fuentes próximas a la familia, se dedicaba al campo, pero "le metía mano a todo". Ha vendido en el mercadillo y ha estado haciendo trabajos en la construcción.

Mustafi, el pequeño de la familia.

En cuanto a la personalidad de los chicos, las fuentes consultadas subrayan que eran "muy nobles". "Y no es porque hayan muerto. Eran niños que no han dado un ruido en el deporte, disciplinados. Sus padres siempre han estado preocupados con que se centraran en la vida, en el deporte y en sus estudios, muy pendientes de ellos", declaran.

"Era una familia muy humilde. Vivieron mucho tiempo en la zona de la plaza de la Marina de El Morche, en la costa, pero hace unos tres años llegaron al casco histórico de Torrox Pueblo buscando una casa un poco más grande. Todo el mundo les respetaba mucho, precisamente, por lo integradísimos que estaban. Llevaban mucho tiempo aquí en España, más de 20 años", sostienen, insistiendo en que son "un ejemplo de integración".

El levantamiento de los cadáveres tuvo lugar sobre las 18:45 horas. Una vez que se levantó el cordón policial, decenas de personas de origen marroquí accedieron a la entrada de la vivienda y un imán estuvo rezando con ellos a las puertas del inmueble, entre llantos.

El monóxido de carbono causa una media de 125 muertes al año en España. La mala combustión de calentadores se lleva por delante la vida de decenas de personas como un asesino silencioso al que debería temerse más.

Las autoridades recomiendan asegurarse con frecuencia de que los aparatos de combustión (calefactores, estufas, chimeneas) estén bien ventilados y en buen estado, y nunca usar estufas o generadores en interiores cerrados. Es crucial ventilar las estancias y no usar fuentes de calor como hornos para calefacción, ya que esto puede acumular gas. Un gesto que puede salvar vidas.