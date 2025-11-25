Cuatro muertos en Torrox (Málaga) por un escape de gas: es una familia de origen magrebí

Las claves nuevo Generado con IA Cuatro miembros de una familia de origen magrebí han fallecido en Torrox (Málaga) por un posible escape de gas en su vivienda. Las víctimas son una pareja de unos 50 años y sus dos hijos adolescentes, de 17 y 19 años, que residían juntos en el domicilio. La principal hipótesis apunta a una mala combustión de un calentador sin salida al exterior, que habría provocado una intoxicación por monóxido de carbono. El Ayuntamiento de Torrox ha decretado tres días de luto y ha convocado un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Trágico suceso en el municipio malagueño de Torrox. Cuatro personas han perdido la vida este martes, 25 de noviembre, a consecuencia de un posible escape de gas en una vivienda de la localidad.

Según ha informado una portavoz del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, sobre las 15:20 horas, una persona ha llamado desde la calle Pontil alertando de ese posible escape de gas y de que requería asistencia sanitaria urgente para varias personas que se encontraban tendidas en el suelo de una vivienda.

Hasta la zona, la sala operativa ha enviado a los bomberos del Consorcio Provincial (dotaciones de Nerja y Vélez-Málaga), Policía Local, Guardia Civil y una UVI móvil que ha intentado atender a las personas afectadas sin éxito.

Todas son parte de la misma familia de origen magrebí que residía en la misma vivienda donde han ocurrido los hechos, apuntan las fuentes consultadas. Concretamente, una pareja, de unos 50 años, y sus dos hijos adolescentes, de 17 y 19 años, según las fuentes consultadas.

La primera hipótesis que se maneja es que el escape de gas se produjera la pasada madrugada, ya que los chicos han sido localizados en sus respectivas habitaciones, la madre en la habitación principal y el padree, en el sofá. Todo apunta a que una mala combustión de un calentador sin salida al exterior haya podido inundar la vivienda de monóxido de carbono, causando el fallecimiento de todos los miembros.

El Ayuntamiento de Torrox ha decretado tres días de luto ante el trágico fallecimiento de la familia en el casco antiguo de la localidad. El alcalde, Óscar Medina, ha mostrado su consternación y ha expresado su más sentido pésame en nombre de toda la corporación municipal y del pueblo de Torrox por este terrible suceso.

Al tiempo, ha llamado a la ciudadanía a sumarse al minuto de silencio convocado para este miércoles 26 a las 10:00 horas en la Plaza de la Constitución, a las puertas del Ayuntamiento. Medina también ha trasladado sus más sentidas condolencias a los familiares y allegados de las víctimas.

Así, y a la espera de conocer las causas oficiales del fallecimiento de la familia, el Ayuntamiento de Torrox ha declarado como días de luto este martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, tiempo durante el que las banderas de edificios públicos municipales permanecerán a media asta. Tampoco se llevarán a cabo actos institucionales como muestra de respeto, y se suspenden el resto organizados o previstos por el Consistorio torroxeño.