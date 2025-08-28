Miércoles de tensión en Torrox: disparos al aire tras una persecución en la que casi atropellan a un agente

La tarde del pasado miércoles en el paseo marítimo de Torrox fue muy tensa. Sobre las 14.40 horas, varias personas llamaron al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía tras escuchar varios disparos. Los alertantes manifestaban que habían oído las detonaciones, pero que no habían visto al pistolero ni de dónde venían. La respuesta estaba en un servicio policial que estaba ocurriendo a pocos metros del lugar.

Todo comienza cuando una patrulla de la Policía Local observa que dos jóvenes hacen una maniobra indebida a bordo de su moto, justo a la altura de la avenida del Faro. Aunque les dan el alto, los jóvenes ignoran la presencia policial y se dan a la fuga. Primero en moto y luego a la carrera.

A toda velocidad, se meten por una zona de jardines en la que están a punto de atropellar a un agente de la Policía Local, que consigue esquivar a la motocicleta. Los delincuentes acabaron teniendo un accidente y abandonaron el lugar a la carrera.

En la persecución, según han informado fuentes municipales, los agentes se vieron obligados a realizar disparos intimidatorios al aire, causando un gran revuelo en un paseo marítimo de Ferrara lleno hasta los topes. Gracias a la colaboración ciudadana, aunque los 'malos' se acabaron separando, la Policía Local pudo dar con ellos hasta proceder a su detención.

Uno de los dos individuos, concretamente el conductor de la moto, contaba con diversos antecedentes policiales, por lo que era un viejo conocido de las fuerzas de seguridad.