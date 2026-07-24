Torremolinos transforma una de sus plazas principales en un referente urbano y de convivencia

La nueva plaza de La Nogalera en Torremolinos. Ayuntamiento de Torremolinos

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Torremolinos ha inaugurado la remodelación de la plaza de La Nogalera, creando un espacio accesible, moderno y sostenible. La nueva plaza cuenta con amplias zonas peatonales, áreas ajardinadas, mobiliario urbano vanguardista e iluminación de bajo consumo. El proyecto refuerza la identidad urbana, dinamiza la economía local y convierte la plaza en un punto clave para eventos culturales y comerciales. La intervención, diseñada por arquitectas locales y financiada por fondos europeos, también incluye la reforma de calles aledañas como Emilio Esteban y Antonio Girón.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha inaugurado la remodelación de la céntrica plaza de La Nogalera, transformándola en un entorno accesible, moderno y sostenible. La actuación busca revitalizar el corazón de la localidad y ofrecer un espacio adaptado a vecinos y visitantes.

Entre sus principales características destacan amplias zonas peatonales, áreas ajardinadas, mobiliario urbano vanguardista e iluminación de bajo consumo. Estas mejoras garantizan un entorno cómodo, seguro y respetuoso con el medio ambiente para el disfrute ciudadano.

Esta intervención estratégica refuerza la identidad urbana del municipio y dinamiza la economía local. Además, la plaza se convierte en un punto neurálgico para eventos culturales, dinamización comercial y encuentro comunitario en Torremolinos.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; el subdelegado del Gobierno, Javier Salas; miembros de la Corporación Municipal y numerosos vecinos y visitantes, participaron anoche en este acto que incluye también la reforma de las calles Emilio Esteban, Antonio Girón y tramo noreste de la calle Cauce.

Un momento de la inauguración de la plaza La Nogalera en Torremolinos. Ayuntamiento de Torremolinos

El diseño de la nueva plaza es de las arquitectas malagueñas María Vargas García y Ana Baena Azuaga, del estudio Varba.

"La proximidad de la estación y del túnel ferroviario a la superficie condiciona la implantación de una masa continua de arbolado de gran porte. No obstante, sí se han conservado los árboles ya existentes y se han incorporado palmeras", han indicado desde el Ayuntamiento.

Este proyecto referente se enmarca, entre otras actuaciones, en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) “Torremolinos, Paraíso Inteligente”, y está financiado por Fondos Europeos Next Generation EU, en el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).