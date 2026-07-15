Bonito homenaje a George Langworthy, uno de los impulsores del turismo en Torremolinos

Las claves

Las claves Generado con IA Torremolinos ha rendido homenaje a George Langworthy, británico impulsor del turismo local y creador del emblemático hotel Castillo de Santa Clara. El castillo, conocido como "el castillo del inglés", fue uno de los primeros hoteles en la localidad y alojó a figuras como Salvador Dalí, Picasso y Luis Cernuda. El Ayuntamiento ha inaugurado un cenador en la Punta de Torremolinos, rememorando el original del hotel y resaltando la importancia de conservar la memoria histórica. Autoridades locales y autonómicas destacaron la contribución de Langworthy y la importancia de preservar el patrimonio para el desarrollo turístico.

Torremolinos es uno de los destinos turísticos pioneros en Europa. Mucha gente no lo sabe, pero por este municipio han pasado grandes figuras mundiales de la cultura, la política o la economía.

Toda historia tiene un inicio y uno de ellos fue la creación del hotel Castillo de Santa Clara. Es más conocido como el castillo del inglés ya que fue promovido por George Langworthy, un británico que llegó a esta tierra malagueña a finales del siglo XIX y que ayudó a los más necesitados.

Fue uno de los primeros hoteles en la localidad y uno de los primeros que atrajo a personas de otros países. Fue tal icono que allí se alojaron Salvador Dalí, Gala, Pablo Picasso o Luis Cernuda.

De bien nacidos es ser agradecidos y el Ayuntamiento de Torremolinos le ha hecho un pequeño y bonito homenaje. Ha inaugurado un cenador como el que había en ese hotel en la Punta de Torremolinos, balcón natural que separa La Carihuela y El Bajondillo.

Navarro y Del Cid, entre otros, en la inauguración. EE

“Nuestro compromiso no es solo construir el futuro, sino también conservar la memoria que nos ha traído hasta aquí. Porque un pueblo que conoce su historia es un pueblo que valora su identidad”, ha dicho la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid.

“Esta nueva construcción devuelve al morro de La Carihuela parte de la imagen que lo convirtió en un lugar de referencia para viajeros nacionales e internacionales a comienzos del siglo XX”, ha añadido Del Cid.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, también ha estado en el acto y ha puesto en valor los planes y programas destinados a municipios turísticos, con los que, "además de preservar nuestra historia y nuestra memoria, contribuimos a seguir construyendo el futuro, en este caso de Torremolinos, a través de un espacio cargado de simbolismo y valor patrimonial”.