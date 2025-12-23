Giancarlo Esposito llega a FreakCon: el actor de Breaking Bad estará en Torremolinos en 2026

FreakCon, el festival internacional de manga, cómic, series de TV y videojuegos, va a celebrar en Torremolinos (Málaga) en 2026 su décimo aniversario y ha anunciado ya a su primer gran invitado, Giancarlo Esposito, uno de los actores más influyentes y reconocidos del panorama actual del cine y las series.

El intérprete participará en el festival el domingo 24 de mayo, donde llevará a cabo diversas actividades dirigidas al público asistente.

Con una trayectoria consolidada y aclamada por crítica y espectadores, Giancarlo Esposito se ha convertido en una figura imprescindible de la industria audiovisual contemporánea.

Su trabajo en series de referencia ha marcado a toda una generación de espectadores, destacando especialmente por sus interpretaciones de personajes complejos y carismáticos que ya forman parte de la historia de la televisión como ha logrado en Breaking Bad, Better Call Saul, The Mandalorian, The Boys o en el videojuego Far Cry 6.

Además, su carrera se extiende al cine, la animación y los videojuegos, demostrando una versatilidad que lo ha posicionado como uno de los grandes nombres del entretenimiento internacional. La presencia de Esposito refuerza el carácter especial de una edición que promete ser una de las más ambiciosas y emocionantes de FreakCon.

El décimo aniversario de esta cita se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo de 2026 festejando el Día Mundial del Orgullo Friki, incorporando por primera vez el viernes como nueva jornada de programación, ampliando así la experiencia del público y el alcance del evento.

En su edición anterior, FreakCon superó las 400 horas de actividades, lo que la consolidó como uno de los encuentros de cultura pop más importantes del sur de Europa.

Para 2026, la organización prepara un año histórico, con una programación ampliada y pensada para reunir, una vez más, a miles de aficionados al cómic, las series, el cine, el manga, el anime, los videojuegos y el K-pop, en un entorno que aúna la creatividad, el talento y la pasión por la cultura popular.