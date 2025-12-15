Arde un turismo en la AP-7 a su paso por Torremolinos, en la provincia de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Un turismo se incendió la mañana del lunes en la AP-7 a su paso por Torremolinos, Málaga. El conductor detectó humo, detuvo el vehículo cerca de una gasolinera y salió ileso. Bomberos de Torremolinos extinguieron el fuego y realizaron labores de limpieza en la calzada. El vehículo quedó totalmente afectado, pero el tráfico en la zona ya transcurre con normalidad.

Un vehículo se ha incendiado durante la mañana de este lunes en la autovía AP-7 a su paso por Torremolinos.

Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Torremolinos ha intervenido para extinguir el incendio del turismo a la altura del kilómetro 1002, según han informado desde la Diputación de Málaga.

El vehículo estaba circulando cuando el conductor ha notado que salía humo, ha parado en la vía de servicio de una gasolinera próxima y ha salido del coche afortunadamente, por lo que no ha habido que lamentar daños personales.

Los bomberos, en cuanto han tenido constancia del suceso, han procedido a extinguir el fuego y han realizado labores de limpieza de la calzada para que el tráfico volviera a la total normalidad.

El vehículo ha quedado afectado en su totalidad, han indicado las mismas fuentes, y el tráfico a esta hora transcurre con normalidad en la zona.