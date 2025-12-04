PSOE de Málaga pide la suspensión de su secretario general en Torremolinos tras denuncia por acoso sexual

Imagen de archivo del nuevo secretario general de los socialistas de Málaga, Josele Aguilar. PSOE-A

Las claves nuevo Generado con IA El PSOE de Málaga ha solicitado la suspensión cautelar de militancia del secretario general del partido en Torremolinos tras una denuncia por presunto acoso sexual. La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por una militante socialista. La dirección provincial del PSOE pide al secretario general de Torremolinos que ponga a disposición del partido sus cargos institucionales. El PSOE afirma que no tolerará comportamientos de acoso y defiende ser un espacio seguro para las mujeres.

Reacción inmediata del PSOE de Málaga tras conocer la apertura de diligencias preprocesales por parte de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga tras la denuncia de una militante socialista contra el secretario general del PSOE de Torremolinos por presunto acoso sexual.

Por medio de un comunicado oficial, la formación socialista ha informado de que ha solicitado a la Comisión Ejecutiva Federal la "suspensión cautelar de militancia" del líder del partido en Torremolinos, de acuerdo con los estatutos aprobados en el último Congreso federal del partido y con el Código Ético y de Conducta de nuestra organización.

Al tiempo, "la dirección provincial pide al secretario general del PSOE de Torremolinos que ponga inmediatamente a disposición del partido sus cargos institucionales".

"No vamos a tolerar ningún comportamiento que suponga acoso alguno a una mujer. El PSOE es un espacio libre de acoso y un espacio de seguridad para todas las mujeres", se añade en el escrito.