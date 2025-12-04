Montero admite que conocía la denuncia por acoso sexual al líder del PSOE en Torremolinos, pero no su contenido

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero admitió que conocía la existencia de una denuncia por acoso sexual contra el líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, pero no conocía su contenido. Al saberse que la víctima acudiría a la Fiscalía, el partido anticipó que pediría la suspensión inmediata de militancia si se abrían diligencias. Tras la apertura de diligencias, Montero indicó que Navarro no continuaría en el partido y se le solicitarían todas sus actas de cargos institucionales. Montero reconoció que el proceso ha sido largo y expresó la intención de mejorar los protocolos para proteger y acompañar mejor a las víctimas.

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha pronunciado después de que saliera a la luz la denuncia por acoso sexual presentada por una militante del partido al líder socialista de Torremolinos, Antonio Navarro, asegurando que estaba al tanto de la existencia de la denuncia desde junio, aunque “no conocía el contenido”.

Durante la atención a los medios tras la entrega de premios de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, Montero ha explicado también que al conocer que la víctima iba a acudir a Fiscalía, "ya anticipamos al partido” que, en caso de que se abrieran diligencias, “íbamos a pedir la suspensión inmediata de militancia de esta persona”.

Por ello, cuando durante la mañana de este jueves han conocido que se habían abierto diligencias, Montero ha asegurado que trasladó que “ni un día ni un minuto más, esta persona iba a seguir en el partido y que se le pidiera la entrega de todas las actas de sus cargos institucionales”.

Asimismo, ha hecho hincapié en que espera que “se termine el proceso interno que ya se inició para esclarecer las circunstancias de esa denuncia y también la Fiscalía pueda obtener toda la información que permita llegar hasta el final”.

De esta manera, también se ha lamentado de que pese a que “el partido ha ido actuando, puedo compartir con la víctima que son tiempos excesivamente largos”. Por lo que cree que tienen que “mejorar esos procedimientos para que sean más ágiles y sobre todo para que permitan que la víctima se sienta acompañada durante todo este proceso”.

“Mejoraremos los protocolos”, ha incidido, puesto que la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia machista “es una prioridad del PSOE, y por eso nos alarman que los tiempos sean muy largos o que se provoquen determinadas situaciones en las que las víctimas se sientan indefensas”.