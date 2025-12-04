La alcaldesa de Torremolinos exige respuestas al PSOE tras la denuncia por acoso sexual: "¿Por qué la taparon?"

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, en una imagen de archivo. PP Málaga

La presidenta del Consejo de Alcaldes del Partido Popular de Málaga y alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha comparecido ante los medios tras conocerse la denuncia presentada por una militante socialista contra el secretario general del PSOE en esta localidad, Antonio Navarro, por un presunto acoso sexual.

Del Cid ha asegurado que desde el PP están asistiendo "de forma atónita a una serie de noticias que nos hacen tener el convencimiento de que las denuncias por acoso sexual dentro del Partido Socialista de Málaga se han tapado", ha apuntado.

La regidora de Torremolinos ha recordado que una militante socialista, que ha preferido mantenerse en el anonimato, se ha visto obligada a acudir a la Fiscalía ante la inacción del partido tras presentar una denuncia interna el pasado mes de junio. "Me avergüenza como alcaldesa", ha asegurado.

"Desgraciadamente no es algo que podamos considerar que es un hecho aislado. Coincide con algunas de las denuncias que se han hecho y que son un episodio bochornoso para el Partido Socialista porque no solo ha sido tapar", ha detallado.

La regidora ha afirmado que esas mujeres que "han tenido la valentía de denunciar han recibido mensajes para que se callaran y confiaran, una vez que han comprobado que sus denuncias no han tenido trámite ni escucha dentro del partido".

Ha destacado que, según lo que se ha conocido, incluso la líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha participado en reuniones con ellas (en referencia al presunto caso de acoso por parte de Paco Salazar) algo que Del Cid ha considerado especialmente grave por tratarse de una responsable que, en su opinión, debería comprender, proteger y amparar a todas las mujeres, independientemente de a quién voten.

En su intervención, Del Cid ha recalcado que le resulta "realmente lastimoso", aunque ha reconocido que el secretario general de los socialistas de Torremolinos "es inocente hasta que se demuestre lo contrario".

No obstante, ha recordado que la Fiscalía ya ha abierto diligencias y ha sostenido que, a partir de ese momento, el PSOE de Málaga "tendrá que tomar decisiones", preguntándose "a ver cómo va a seguir tapando" la situación.

La alcaldesa ha formulado varias preguntas dirigidas a la dirección socialista malagueña: "¿Desde cuándo tiene conocimiento el Partido Socialista de Málaga de esa denuncia que se formuló en el mes de junio y de esas conversaciones de WhatsApp que a todos hoy nos han avergonzado? En segundo lugar, ¿quiénes lo sabían? ¿Por qué se ha tapado?".

Ha exigido que el secretario general del partido en Málaga, Josele Aguilar, y la responsable andaluza del PSOE, María Jesús Montero, respondan a esas cuestiones, porque, según ha defendido, "son muchas las preguntas sin contestar y son mujeres militantes socialistas las que también esperan respuestas".

Del Cid ha criticado que dentro del PSOE “nadie ha levantado la voz” para pedir explicaciones, pese a que públicamente "se proclama la tolerancia cero frente al abuso y el acoso".