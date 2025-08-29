La Federación Española de Kárate cesa al seleccionador detenido en Torremolinos por agresión sexual a menores

La Real Federación Española de Karate ha cesado de inmediato de todas sus funciones y responsabilidades del equipo nacional a Lorenzo Marín., quien se encuentra en prisión después de ser denunciado por cuatro presuntos delitos de agresión sexual a alumnos de su club deportivo cuando estos eran menores de edad.

En el escrito, la Real Federación Española de Karate condena "con la máxima rotundidad cualquier conducta de acoso o abuso", que son absolutamente "incompatibles" con los valores de nuestro deporte y con los principios que dicen defender como institución.

"Del mismo modo, manifestamos nuestro total apoyo a los deportistas afectados, poniéndonos a su disposición para brindarles la ayuda que precisen, y reiteramos nuestra plena colaboración con las autoridades policiales y judiciales para el total esclarecimiento de los hechos", han indicado.

Aseguran que seguirán trabajando para garantizar "entornos seguros, de respeto y confianza para todos los practicantes de karate en España".

Así han enumerado los pasos que han seguido desde que han tenido conocimiento del ingreso en prisión de Lorenzo: su cese inmediato de los cargos en la RFEK y DA; se ha informado al Comité Asesor de la RFEK y DA para la prevención y lucha contra el acoso sexual de estas informaciones para el inicio de las acciones que correspondan de acuerdo con dicho protocolo; han ofrecido la máxima colaboración con las autoridades policiales y judiciales para la investigación de los hechos denunciados y han ofrecido todo su apoyo a las víctimas que han denunciado los hechos.

Lo ocurrido

El histórico instructor de kárate de 70 años ha sido detenido en Torremolinos esta semana por un presunto delito de agresión sexual a varios de sus alumnos cuando estos eran menores de edad. Según han explicado fuentes policiales, se valía de su posición para cometer los delitos, hechos que se podrían remontar hasta el año 2010.

Los agentes le atribuyen, hasta la fecha, cuatro delitos de agresión sexual continuada. La Policía Nacional mantiene una investigación abierta, no descartando la localización de más víctimas en las próximas semanas.

El detenido ya se encuentra en prisión por orden de la autoridad judicial. Los datos aportados por la asociación Redime, que presta ayuda y asistencia a víctimas de agresiones sexuales producidas durante la infancia, han sido claves para avanzar en la investigación.

Desde Redime han explicado que hace tres semanas una madre de un joven, víctima de estos presuntos abusos, se comunicó con ellos para dar parte de lo que había ocurrido. Las víctimas tienen entre 20 y 25 años en la actualidad, siempre según la asociación.

Las cuatro víctimas han asegurado en dependencias policiales que el supuesto agresor aprovechaba su posición para cometer los hechos delictivos, que se producían cuando eran menores y a edades muy tempranas.

Todos coinciden en señalar que, de forma habitual, el investigado aprovechaba las concentraciones de cada competición para compartir habitación de hotel con sus alumnos “favoritos” donde cometía las agresiones. Igualmente, han manifestado que las mismas también se repetían en las instalaciones deportivas donde entrenaban, aprovechando que los niños se aseaban al terminar la sesión deportiva.

Las cuatro víctimas fueron manipuladas emocional y psicológicamente por el arrestado, que para ganárselos y evitar que narraran los hechos, los colmaba de regalos y atenciones, dándoles un trato de favor con respecto a los otros alumnos.

Durante el registro efectuado en el domicilio del detenido, los investigadores han procedido a la intervención de 10 teléfonos móviles, un ordenador de mesa, una tablet y tres memorias USB, los cuales han sido remitidos al Grupo de Informática Forense de la Brigada Provincial de Policía Científica de Málaga para su volcado y emisión del correspondiente informe pericial.

Según las gestiones practicadas, los hechos podrían producirse desde hace décadas, estando la investigación abierta y no descartando la localización de más afectados.