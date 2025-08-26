El dueño de uno de los pubs incendiados en Torremolinos fue apuñalado dos días antes del fuego

La Policía Nacional está investigando las causas del incendio que la madrugada del pasado domingo, 24 de agosto, afectó a siete pubs y restaurantes, así como a un supermercado en la calle Salvador Allende de Torremolinos.

El incendio se registró sobre las 05.00 horas del pasado domingo y el fuego se propagó tan rápido debido a que todos comparten una marquesina-terraza en hilera. Solo un local de kebabs resultó afectado íntegramente. Del resto solo ardió la terraza.

Así, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de Málaga, un hombre resultó apuñalado en el interior de uno de los pubs afectados la madrugada del 21 al 22 de agosto, apenas 48 horas antes de que se originara el fuego. Según ha confirmado este diario, es el dueño del propio local.

La agresión tuvo lugar sobre las tres de la madrugada, momento en el que el agresor hirió con un arma blanca al hombre, de 63 años, que fue atendido por los servicios médicos en el lugar, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

En la riña hubo varias personas implicadas y no se descarta que otro cliente saliera también herido, aunque hasta el momento la Policía Nacional no ha aportado datos al respecto, más allá de que la investigación para esclarecer las causas del incendio sigue abierta.

Para apagar el aparatoso incendio fueron necesarios por parte del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga un total de 7 efectivos (5 bomberos, 1 jefe de dotación y 1 subinspector) y 3 vehículos. Así, asistieron a la zona ocho efectivos de la Policía Local de Torremolinos ejerciendo labores de corte de tráfico, perimetraje de la zona y ayuda a bomberos.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha destacado la gran rapidez y profesionalidad de los bomberos: “gracias a su eficaz intervención, no ha habido que lamentar daños personales”. A lo que ha añadido que “ya hemos contactado con algunos de los propietarios y arrendatarios para iniciar cuanto antes el proceso de reconstrucción”.