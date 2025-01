Torremolinos denunciará por delito de odio a la discoteca marroquí que prohíbe entrar a "maricones"

La polémica por el anuncio de una discoteca marroquí de Torremolinos de que no admitirá la entrada a "maricones" ha estallado. El nivel de rechazo generado es tal que el Ayuntamiento de la localidad ha anunciado que va a presentar ante la Policía Nacional una denuncia contra este club privado por un delito de odio.

"La buena noticia es que eso no se va a producir en Torremolinos, bajo ningún concepto; la mala noticia para ellos es que los vamos a denunciar por delito de odio y vamos a llegar hasta donde haga falta para desterrar estas actitudes homófobas", ha asegurado este viernes la alcaldesa de la localidad, Margarita del Cid.

Del Cid, en persona, va a presentar la denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Torremolinos y Benalmádena, tanto en representación del Ayuntamiento, como a título personal, por delito de injurias y de odio, por ser víctima de insultos desde la cuenta en redes sociales de este club privado a su cuenta, en la que se reiteraban en su actitud homófoba y anunciaban que no harían ningún evento en Torremolinos.

Asimismo, ha lanzado un mensaje de apoyo al colectivo LGTBI: "Torremolinos es un prisma de color y de diversidad, es la ciudad donde todo el mundo puede ser lo que quiera ser, y este episodio tan desagradable nos recuerda que no debemos dejar de reivindicar y defender la libertad y los derechos humanos".

La sala, que se llama Casa Fátima Ino y que se autodenomina como un club marroquí de lujo, ha publicado sus normas. Y entre ellas están las de no admitir "peleas, drogas, gorras, chanclas ni maricones". En este sentido, apuntan que la dirección "se reserva el derecho de acceso".

Ayer jueves, cuando trascendió el anuncio, Del Cid fue clara: "No vamos a consentir estas actitudes. El odio y la homofobia no tienen cabida aquí; vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para prohibir este evento". De hecho, el Consistorio ha confirmado que no le consta ningún permiso ni licencia de actividad comercial u ocasional para esta fiesta.