Detenido por amenazar de muerte a la alcaldesa de Ronda: "¿Dónde está Mari Paz?, ¡quiero verla!"

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre ha sido detenido en Ronda tras amenazar de muerte a la alcaldesa, Mari Paz Fernández, en el Ayuntamiento. El individuo irrumpió en el consistorio visiblemente alterado, preguntando insistentemente por la alcaldesa y repitiendo amenazas. La alcaldesa no estaba presente en el momento de los hechos; los empleados municipales alertaron a la Policía Local. El detenido regresó al Ayuntamiento y fue arrestado por los agentes; la alcaldesa ha denunciado los hechos y lamentado la crispación política en sus redes sociales.

Un hombre ha sido detenido este martes, 21 de julio, tras amenazar de muerte a la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, en las dependencias del Ayuntamiento. Los hechos se han producido poco después de las 9.00 horas.

El individuo ha entrado en el consistorio visiblemente alterado y ha preguntado a gritos por la regidora. "Quiero ver a la alcaldesa, ¿dónde está la alcaldesa?", ha repetido en varias ocasiones.

Acto seguido ha subido a la primera planta buscándola y ha recorrido parte del pasillo. Después ha bajado y ha salido de nuevo del edificio, momento en el que ha gritado varias veces: "¡Decidle que la amenazo de muerte!".

La alcaldesa no se encontraba en ese momento en el Ayuntamiento, donde sí había distintos empleados municipales. Los hechos fueron trasladados de forma inmediata a la Policía Local de Ronda.

Apenas media hora más tarde, el hombre regresó al consistorio con la misma actitud y fue detenido por los agentes. La alcaldesa ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional, dependencias a las que ha sido trasladado el arrestado.

Mari Paz Fernández ha lamentado lo ocurrido en sus redes sociales, donde ha escrito que "la política tiene muchas cosas buenas, como servir a tus vecinos", si bien ha advertido de que "a veces la polarización, la difusión de bulos y la crispación del ambiente político provocan reacciones inmediatas como esta por las que nadie debería pasar".