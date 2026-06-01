El Puente Nuevo de Ronda: la obra maestra del siglo XVIII que desafía el Tajo a 100 metros de altura

Las claves

Las claves Generado con IA El Puente Nuevo de Ronda fue construido entre 1751 y 1793 bajo la dirección del arquitecto José Martín de Aldehuela para unir la ciudad histórica con su expansión moderna. La estructura, de casi 100 metros de altura, destaca por su gran arco central y el uso de piedra local, integrándose perfectamente en el desfiladero del Tajo. El puente ha tenido múltiples usos a lo largo de su historia, como prisión, almacén y actualmente centro de interpretación del monumento. Hoy es uno de los símbolos más reconocibles de Andalucía y un destacado atractivo turístico internacional.

El Puente Nuevo de Ronda es una de las construcciones más emblemáticas del patrimonio andaluz y una de las obras de ingeniería más complejas del siglo XVIII en España.

Su silueta, suspendida sobre el desfiladero del Tajo, no sólo define la imagen de la ciudad, sino que también resume siglos de historia, esfuerzo técnico y transformación urbana.

Su construcción se desarrolló entre 1751 y 1793 bajo la dirección del arquitecto José Martín de Aldehuela, en un contexto en el que Ronda necesitaba una infraestructura capaz de salvar el profundo corte natural del río Guadalevín, que separaba la ciudad histórica de su expansión moderna.

Antes del actual puente, la ciudad ya había intentado resolver esta conexión mediante otras estructuras, como el Puente Viejo y el Puente Árabe, insuficientes para el aumento del tránsito urbano y comercial.

En 1735 se inició un primer proyecto de puente en la misma ubicación del actual, pero la obra terminó en tragedia: el diseño resultó defectuoso y la estructura colapsó en 1741, provocando numerosas víctimas.

Este episodio obligó a replantear por completo la solución técnica y constructiva, retrasando el proyecto definitivo durante años.

Más de cuatro décadas de construcción

El Puente Nuevo comenzó a construirse en 1751, aunque no fue hasta 1793 cuando quedó completamente finalizado.

Durante más de 40 años, diferentes equipos técnicos trabajaron en una obra que exigió una precisión extraordinaria para su época, tanto por la profundidad del Tajo como por las condiciones geológicas del terreno.

La solución adoptada consistió en un gran arco central flanqueado por otros dos laterales, que permitieron distribuir las cargas y asegurar la estabilidad de la estructura.

El puente alcanza casi 100 metros de altura, convirtiéndose en una de las construcciones más imponentes levantadas en piedra en su tiempo.

Uno de los elementos más singulares del diseño fue la decisión de apoyar la estructura en puntos inferiores del cañón, “macizando” el barranco para permitir la ejecución del gran arco principal, una solución que combinó ingenio técnico y adaptación al terreno.

Piedra local

El puente fue construido con la conocida como piedra de Ronda, extraída del entorno, lo que le confiere su característico color y textura. Este uso de materiales locales permitió una integración casi perfecta con las paredes del desfiladero, reforzando la sensación de que la estructura forma parte natural del propio paisaje.

El resultado es una obra en la que arquitectura y naturaleza se funden, generando una de las imágenes más reconocibles de Andalucía.

A lo largo de los siglos XIX y XX, el Puente Nuevo ha tenido también un papel relevante en distintos episodios históricos. Durante la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil Española, el puente fue escenario de usos estratégicos y, según diversas fuentes, llegó a albergar funciones de carácter militar y penitenciario en su cámara central.

Este espacio intermedio sobre el arco principal ha tenido múltiples usos a lo largo del tiempo, desde prisión hasta almacén, y actualmente funciona como centro de interpretación del monumento.

Con el paso del tiempo, el Puente Nuevo dejó de ser únicamente una infraestructura funcional para convertirse en el gran símbolo de Ronda. Su integración con el entorno natural y su espectacular ubicación lo han convertido en uno de los monumentos más fotografiados de España.

Hoy es un referente turístico internacional que atrae a miles de visitantes cada año, consolidado como un punto clave en la identidad visual y cultural de la ciudad.