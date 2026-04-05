Accidente de tráfico en Ronda: tres heridos tras chocar dos vehículos en la carretera A-374

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía (imagen de archivo). Junta de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Tres personas resultaron heridas en un accidente de tráfico en la A-374 en Ronda la madrugada del sábado. El accidente ocurrió en el kilómetro 27, tras una colisión frontal entre dos turismos alrededor de las 00:45 horas. Una persona quedó atrapada y tuvo que ser rescatada por los bomberos, mientras que los servicios sanitarios y la Guardia Civil también acudieron al lugar. Los tres heridos, dos mujeres de 64 y 45 años y un hombre de 61, fueron trasladados al hospital de Ronda.

Una mujer de 64 años, otra de 45 y un hombre de 61 han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado en la madrugada del pasado sábado en la carretera A-374, a la altura del kilómetro 27, en el término municipal de Ronda (Málaga).

El siniestro, que tuvo lugar alrededor de las 00.45 horas, se produjo tras una colisión frontal entre dos turismos. Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, una de las personas implicadas quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos, lo que obligó a la intervención de los bomberos.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a los servicios sanitarios, la Guardia Civil y los bomberos, que actuaron en el lugar del accidente.

Los tres heridos fueron finalmente trasladados al hospital de Ronda para recibir asistencia médica.