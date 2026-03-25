Interior recupera la reforma de la Comisaría de la Policía Nacional en Ronda y dispara la inversión hasta los 3,1 millones

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio del Interior licita la reforma integral de la Comisaría de la Policía Nacional en Ronda, elevando la inversión a 3,1 millones de euros. El nuevo proyecto contempla la ampliación del edificio hasta cuatro plantas, mejorando la accesibilidad, redistribuyendo espacios y creando salas diferenciadas para atención al público y detenidos. La intervención incluye la renovación de fachada, cubiertas, instalaciones y sistemas de seguridad, así como la mejora de los accesos y zonas de trabajo especializadas. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 12 meses, con inicio estimado en octubre de 2026 y la adjudicación priorizando la mejor oferta económica y técnica.

El Ministerio del Interior rescata y eleva sustancialmente la inversión prevista para modernizar la Comisaría de la Policía Nacional en Ronda.

Tras verse obligada a resolver en marzo de 2024 de un primer contrato de ampliación firmado en 2021 por 1,24 millones de euros, la Secretaría de Estado de Seguridad ha puesto en marcha una nueva licitación para reformar y ampliar por completo la sede policial de la avenida de Málaga, con un presupuesto de 3.176.225,80 euros (IVA incluido). Las empresas interesadas tienen hasta el 28 de abril próximo para presentar sus ofertas.​

La memoria justificativa del expediente detalla que el edificio actual, levantado en 1979 como clínica y reconvertido después en comisaría sobre una parcela de 1.000 metros cuadrados, acusa una "obsolescencia funcional significativa" y un claro déficit de espacio para atender el crecimiento de personal y servicios especializados desplegados en la ciudad.

Detalle de la reforma prevista.

Con 991 metros cuadrados construidos en dos plantas sobre rasante y un aparcamiento de dimensiones reducidas, la infraestructura se ha quedado pequeña para los requerimientos operativos y logísticos del Cuerpo Nacional de Policía en Ronda.​

El nuevo proyecto plantea una reestructuración integral de los dos niveles existentes y la elevación de dos nuevas plantas. El resultado será un edificio de cuatro niveles sobre rasante, ampliado hacia el lindero sureste para agotar la ocupación necesaria y redistribuido por completo en su interior para ordenar de forma clara los flujos de ciudadanos, funcionarios y detenidos.​

En la práctica, el esquema mantiene el acceso para la ciudadanía por la avenida de Málaga, pero rediseña por completo la escalera exterior e incorpora un ascensor exterior que salva el fuerte desnivel actual y garantiza la accesibilidad universal exigida por la normativa.

Una vez en el interior, el usuario contará con dos salas de espera diferenciadas, una para la expedición del DNI y otra para la presentación de denuncias, ambas controladas desde el puesto de coordinación de servicios y el control de accesos.​

La entrada de funcionarios y detenidos seguirá realizándose por la calle Cádiz, que se convierte en el eje longitudinal de la planta destinada a custodia.

Desde un despacho de control de detenidos se da acceso a todas las estancias del área específica: sala de cacheos, espacio de reseña, almacén de alimentos, dependencia para asistencia letrada, además de una zona de celdas de menores y un bloque de detenidos generales con cuatro celdas y baño.

El edificio suma, además, dos accesos exteriores adicionales: una escalera de uso restringido a la vivienda del jefe de la comisaría y otra escalera exterior para funcionarios.​

En la primera planta, los despachos y oficinas se ordenan en torno a un gran distribuidor central. Junto al desembarco de la escalera se sitúan los usos vinculados a la dirección y la administración de la comisaría —Secretaría General, Secretaría Local, sala de juntas y despacho del jefe—, mientras que en el ala opuesta se concentran los servicios operativos: Extranjería, G.O.L., sala de escuchas y videoconferencias, G.L.S.C. y U.F.A.M. Al fondo se ubica la zona de descanso del personal y, vinculados al núcleo de comunicaciones de uso restringido, dos vestuarios separados por sexos.​

La segunda planta se divide en dos ámbitos claramente diferenciados. Por un lado, el archivo general, al que se accede desde el distribuidor a través de un vestíbulo de independencia, y que permanece aislado del resto de dependencias por sus requerimientos programáticos. Por otro, las dependencias de la Policía Científica, organizadas en torno al patio central de la ampliación, con despacho del jefe, sala de trabajo y laboratorio.​

La tercera planta se reserva para el almacén general y la vivienda del jefe de comisaría. Esta última tiene un acceso controlado, bien desde una escalera de uso restringido, bien desde el ascensor principal, dotado de doble embarque y apertura con llave. La vivienda se organiza en dos zonas, de día y de noche, separadas por el patio central: un espacio diáfano que integra salón‑comedor y cocina se abre a una gran cristalera y a una terraza en la esquina de la edificación, mientras que un pasillo distribuye dormitorios y cuartos húmedos en la parte más privada.​

Más allá de la redistribución de usos, el proyecto actúa sobre la envolvente y las instalaciones del inmueble. La cubierta inclinada actual se sustituirá por una cubierta plana con nuevas pendientes, impermeabilización y aislamiento térmico; la fachada principal se renovará con una piel de protección solar mediante lamas metálicas orientables o fijas y se reemplazarán todas las carpinterías exteriores por otras con rotura de puente térmico y vidrios de altas prestaciones. En el sótano, hoy destinado a almacén, se intervendrá para mejorar la seguridad, sustituyendo el portón existente por otro de alta seguridad (clase 5) e instalando cámaras de vigilancia en el interior y el exterior.​

Las obras incluyen el desmontaje integral de las instalaciones actuales, con recuperación de los equipos o elementos que la Dirección Facultativa o la propiedad consideren aprovechables, y la implantación de nuevas instalaciones adaptadas a la ampliación.

El plazo de ejecución previsto es de 12 meses desde el acta de comprobación del replanteo, con inicio estimado el 1 de octubre de 2026 o al día siguiente de esa acta si la fecha difiere, y con un reparto económico que concentra 198.363,48 euros en 2026 y 2.977.862,32 euros en 2027.

El contrato se tramita por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. El criterio determinante de adjudicación será el precio (65% de la puntuación), complementado con la ampliación del plazo de garantía sobre el mínimo de un año (10%) y una propuesta técnica valorada (25%) en la que se evaluarán proceso constructivo, medios materiales y humanos, planificación y sistemas de gestión de calidad. ​