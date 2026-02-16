Ronda reconocerá por el Día de Andalucía a los cocineros que se han volcado con los vecinos de Grazalema

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Ronda reconocerá a los cocineros que ayudaron a los vecinos desalojados de Grazalema y la Estación de Benaoján por el temporal. El homenaje se extiende a todos los voluntarios, pero destaca especialmente la labor de los cocineros, que sirvieron 650 menús diarios a los afectados. El galardón se entregará el 27 de febrero, víspera del Día de Andalucía, e incluye a chefs destacados como Benito Gómez, Miguel Herrera y Pepa Muñoz. La acción solidaria también contó con donaciones de alimentos, maquinaria y una aportación económica de 50.000 euros de la Fundación Unicaja.

El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) va a reconocer, con motivo de la celebración del Día de Andalucía, a los cocineros que se han volcado con los vecinos desalojados de Grazalema y la Estación de Benaoján de sus viviendas por los efectos del temporal; y acogidos en la ciudad.

La regidora ha explicado que esta distinción es extensible a todos y cada uno de los voluntarios que han prestado su ayuda en la gestión de esta situación, mediante colectivos, asociaciones, empresas, fundaciones, hermandades, trabajadores municipales... Aun así, Fernández ha querido centrar la atención especialmente en los cocineros, que han servido 650 menús al día, desayunos, almuerzos y cenas "elaborados con todo su cariño, velando así por cubrir esta necesidad básica".

"Estoy muy orgullosa de ellos, han dejado aparcadas sus vidas para poder ayudar a estos vecinos", ha dicho Fernández, al tiempo que ha explicado que este galardón se entregará el próximo 27 de febrero, en la víspera del Día de Andalucía.

Fernández también ha destacado las numerosas donaciones de alimentos y de maquinaria, entre otros, relacionados con esta cuestión. Y ha reiterado su agradecimiento a la Fundación Unicaja por su aportación económica de 50.000 euros para contribuir a costear la atención prestada a estos vecinos.

Entre otros muchos, han colaborado los chefs Benito Gómez de Bardal y Tragatá, con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol; Miguel Herrera, con Food Truck y Rustic Experiencia Andalucía; José Luis Pascual, 'Chelu', de Quinto Tramo; Antonio Alfaro, de Ascari; Eduardo Dusa, de Parador Nacional de Ronda; y Ángel Luna, 'Boli', de Escuela Infantil Ludus; junto a Polin Barea, de Grazalema, de La Merina de Grazalema y La Maroma.

Igualmente destacan a la empresa Rondainox, a la firma hotelera Catalonia, y a la contribución de la chef Pepa Muñoz, mediante la ONG World Central Kitchen.