La mayoría de los vecinos desalojados de Benaoján vuelven a sus casas: un edificio sigue bajo supervisión técnica

Imágenes de la zona desalojada de la Estación de Benaoján (Málaga). Francisco J. Olmo / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA 32 vecinos desalojados del Barrio Alto de Benaoján pueden regresar a sus viviendas tras los temporales. Solo dos inquilinos no han podido volver, ya que un edificio continúa bajo supervisión técnica. Protección Civil coordina el traslado y realojo de los afectados. Se ha desactivado el Puesto de Mando Avanzado de Ronda, operativo desde el inicio del temporal.

Un total de 32 personas del Barrio Alto del municipio malagueño de Benaoján que permanecían desalojadas debido a las consecuencias de los temporales ya pueden volver a sus viviendas, salvo dos inquilinos.

Esta autorización llega después de la valoración técnica de los inmuebles, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, que precisan que un edificio sigue bajo supervisión técnica.

Así, según han informado, la agrupación local de voluntarios de Protección Civil se encargará del traslado y realojo de la población.

Por último, han explicado, además, que también se desactiva ya el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Ronda, que ha permanecido instalado en la ciudad del Tajo desde el comienzo del temporal.