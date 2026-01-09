Mercadona abrirá un súper en Ronda sobre un antiguo campo de fútbol: una inversión millonaria

La parcela donde irá el Mercadona y una trabajadora en un súper.

Mercadona tendrá un nuevo supermercado en la localidad malagueña de Ronda. Lo va a construir en el suelo donde antes había un campo de fútbol y supone una inversión millonaria para la empresa presidida por Juan Roig.

La cadena compró la parcela al Ayuntamiento de Ronda por 7,5 millones de euros e invertirá otros 3,1 millones en la construcción del edificio, para lo que acaba de pedir la licencia de obras.

La urbanización del suelo ha sido realizada por el Ayuntamiento con una aportación de la Diputación de Málaga superior al millón de euros.



El nuevo supermercado será de los grandes. Un techo comercial de 3.400 metros cuadrados, una superficie construida de 6.000 y dos plantas. Habrá, además, 151 plazas de aparcamiento.

Según explican desde el Consistorio rondeño, es una segunda fase de la urbanización del suelo. En la primera se creó una gran zona de esparcimiento público, aparcamientos, viales y un parque infantil. En la zona se está promoviendo además la construcción de 175 viviendas públicas.