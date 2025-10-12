Hasta 700 vacas, energía solar y diseño sostenible: así es la granja de leche autorizada por la Junta en Ronda

La Junta de Andalucía acaba de dar luz verde desde el punto de vista medioambiental a la instalación y ampliación de una nueva granja de vacuno de leche con capacidad para hasta 700 cabezas en el municipio de Ronda.

El proyecto, impulsado por la Comunidad de Bienes La Laja CB, dispone desde el pasado 5 de septiembre con el pronunciamiento favorable de la Consejería de Sostenibilidad Ambiental, en cuyo informe no aprecia efectos negativos.

De acuerdo con el expediente, el proyecto busca combinar producción sostenible y desarrollo económico local, con garantías de protección ambiental y sanitaria.

Vista de la parcela donde se proyecta la explotación ganadera. Google Maps

Las instalaciones proyectadas se localizan sobre una superficie de 65.000 metros cuadrados y cuentan con establos, zonas de ordeño, silos, almacenes, balsas de estiércol y nuevos espacios para el manejo de desechos.

Entre las infraestructuras proyectadas destaca la incorporación de una balsa adicional para estiércol y una plataforma con maquinaria especializada que reducirá la producción y emisión de residuos contaminantes.

Además, se prevé la implantación de energía solar fotovoltaica para minimizar el impacto energético.

El estudio de impacto ambiental concluye que el proyecto es compatible con el entorno, siempre que se cumplan las medidas correctoras estipuladas.

Entre las acciones prioritarias figuran la protección de suelos y aguas, el control exhaustivo de residuos, la mitigación de emisiones atmosféricas y el seguimiento periódico del estado de la biodiversidad local, especialmente en zonas sensibles para aves y fauna protegida.

Despliegue técnico

La granja planteada incluirá establos abiertos, sin paredes, con una superficie de 2.750 metros cuadrados y una altura pensada para mitigar el calor excesivo.

Estos espacios permiten la entrada y salida fluida de casi 700 vacas, facilitando la limpieza y la manipulación del ganado.

La zona de lactancia de terneros y almacenamiento de paja ocupa 291 metros cuadrados, mientras que los terneros también disponen de un área de pastoreo de 1.110 metros.

El circuito técnico se completa con una sala de ordeño de 207 metros, equipada con 40 puestos y un foso central para facilitar el trabajo de los operarios.

La zona de almacenamiento de leche y otros productos alcanza los 165 metros, con siete tanques aislados y de doble pared para una capacidad total de 22.275 litros, asegurando la calidad e higiene del producto final.

El proyecto contempla zonas de paso y refugio (entre 28 y 157 metros cada una), estancias para el aislamiento y cuidado de animales enfermos (193 metros), cobertizos para alimentos y productos de limpieza (24 metros) y una zona específica para residuos peligrosos (18 metros).

Las balsas destinadas al estiércol y lixiviados tienen superficies de 182 y 22 metros cuadrados, respectivamente, acompañadas de una nueva balsa proyectada (160 metro) y una plataforma técnica de deshidratación por presión helicoidal (180 metros), clave para minimizar el impacto de los residuos ganaderos.

La explotación, dotada además de silos móviles y depósitos de agua, integra medidas para la gestión y almacenamiento de residuos, así como sistemas de energía solar destinados a la reducción de la huella ambiental.