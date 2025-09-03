Detenido en Ronda tras esconderse placas de hachís con el rostro de Cristiano o Lamine Yamal en los calzones

Increíble, pero cierto. La Policía Nacional ha detenido en Ronda (Málaga) a un hombre de 47 años tras sorprenderlo con varias placas de hachís que tenían en su superficie fotos de Lamine Yamal o Cristiano Ronaldo. Se le atribuye un delito contra la salud pública al ser descubierto en un operativo desarrollado durante un patrullaje ordinario de uno de los indicativos de la Comisaría de dicha localidad Ronda.

Según han informado desde la Comisaría provincial en una nota, los agentes sorprendieron al sospechoso con tres piezas de droga cuando se disponía a subir a un vehículo estacionado en doble fila y le intervinieron, además, una cuarta placa de la misma sustancia en su domicilio.

Los hechos han tenido lugar en calle Virgen de la Esperanza cuando agentes adscritos a Seguridad Ciudadana observaban a un varón al que ya conocían de anteriores servicios y les llamó la atención cómo portaba una bolsa de plástico y la ocultaba en los calzoncillos, al percatarse de la presencia policial.

El sospechoso se dirigió a un vehículo en marcha que aguardaba en doble fila con dos ocupantes. Tras las comprobaciones correspondientes, los agentes identificaron a los tres sujetos e interpelaron a uno de ellos sobre la bolsa que acababa de ocultar en la zona interior del pantalón.

Según han indicado en la nota, el sospechoso entregó a los policías la bolsa oculta, que contenía tres placas de hachís con un peso de 100 gramos por pieza. Entonces, la patrulla detuvo exclusivamente a la persona que portaba la droga en relación con un delito contra la salud pública.

Una vez en dependencias policiales, el arrestado autorizó una diligencia de entrada en su domicilio, donde se intervino una cuarta placa de hachís de la misma característica y peso. De los hechos se ha dado oportuna cuenta a la autoridad judicial competente.