Gran fiesta gastronómica del 8 al 13 de septiembre en Rincón de la Victoria: 1.100 kilos de boquerones y 57 restaurantes

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Las claves Generado con IA Rincón de la Victoria celebra del 8 al 13 de septiembre la Fiesta del Boquerón Victoriano, con 1.100 kilos de boquerones para degustación gratuita. El evento incluye showcookings a cargo de chefs reconocidos, talleres, catas y una feria gastronómica con 32 productores locales. Participan 57 restaurantes de distintas localidades, cada uno con recetas originales de boquerón victoriano, desde cocina tradicional hasta propuestas de autor. La programación incorpora actividades culturales y musicales, concursos y la recreación de la tradicional tira del copo, destacando la identidad marinera del municipio.

Rincón de la Victoria acoge del martes 8 al domingo 13 de septiembre uno de los grandes planes gastronómicos gratis del inicio de curso en Málaga con la Fiesta del Boquerón Victoriano, la única celebración de la provincia con seis días de duración y declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial.

La cita repartirá degustaciones gratuitas de hasta 1.100 kilos de boquerones fritos y en vinagre por todo el municipio.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Turismo, ha presentado este lunes la décima edición del evento con formato de cocina en directo.

Esta celebración rinde homenaje al boquerón victoriano, un producto muy nuestro que se convierte en el verdadero protagonista de estos días festivos. A través de showcookings, buena mesa y un profundo orgullo marinero, la fiesta une a vecinos y visitantes para saborear la tradición y poner en valor lo mejor de la tierra.

El alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha avanzado los detalles de una programación que convierte un año más al municipio en epicentro gastronómico de la provincia durante seis días consecutivos.

Salado ha destacado que se cumplen diez ediciones de un formato que ha convertido al boquerón en el hilo conductor de toda una semana de cocina en directo, identidad marinera y promoción del municipio.

Los boquerones se adquieren en las pescaderías locales del municipio y se repartirán en 66 restaurantes y una carpa solidaria a favor de Rincón Contigo. Las degustaciones gratuitas comenzarán en los restaurantes el día 4 de septiembre, antes del arranque oficial de la fiesta.

La programación de showcookings arrancará el martes 8 de septiembre, a las 20.30 horas, en La Calma Playa, con una sesión inaugural a cargo de Enrique Sánchez, presentador del programa Cómetelo de Canal Sur.

La Calma Playa acogerá también, a la misma hora, las jornadas del miércoles 9 y el jueves 10, mientras que el showcooking del viernes 11 se trasladará a la Plaza Al Ándalus, ya dentro de la Feria Sabor a Málaga y con acceso libre hasta completar aforo.

La jornada del miércoles 9, titulada 'El boquerón tiene historia', reunirá a cocineros que ya participaron en las primeras ediciones del evento: Juan Antonio Aguilar junto a Guadalupe Montejo, Abilio Arteaga junto a José Andrés Jiménez, y Reyna Traverso junto a Pepo Frade.

El jueves 10, bajo el título 'El boquerón de la capitalidad gastronómica', subirán a los fogones Fran Rascado, el coctelero Hugo Boscovich y el tándem formado por Ana Rollán Serrano y Guadalupe Peñalver Ramírez.

La programación de cocina en directo se cierra el viernes 11 en la Plaza Al Ándalus con 'De Rincón, el boquerón', protagonizada por dos restaurantes del propio municipio, La Quisquillosa y La Finca.

En total participarán once cocineros, un coctelero, un sumiller y un experto en aceite de oliva virgen extra a lo largo de las cuatro jornadas, presentados por el periodista Juan Carlos González. Las entradas para los showcookings de La Calma Playa pueden reservarse a través de la web de Zibarit o en la Oficina Municipal de Turismo.

La Feria Sabor a Málaga, de la Diputación Provincial, se instalará en la Plaza Al Ándalus el viernes 11 y el sábado 12, de 11.00 a 22.00 horas, y el domingo 13, de 11.00 a 21.00 horas, con la participación de 32 productores de la provincia.

También se han organizado catas de vinos, quesos, aceites y chocolates, talleres de cocina en directo e infantiles, maridajes y la segunda edición del concurso popular de boquerones en vinagre, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el día 7.

La programación de cultura marinera incluirá el sábado 12, a las 8.00 horas, junto al arroyo San Juan, la recreación de la tradicional tira del copo con la colaboración del Club de Remo de La Cala del Moral, seguida a las 9.00 horas de un desayuno marengo.

Por la tarde, la música en directo llegará con las actuaciones de Iván Zea, a las 14.00 horas, y Miranda Cuenca, a las 20.00 horas. El domingo 13, el espectáculo infantil Las Aventuras de Peneque El Valiente, a las 12.00 horas, y la actuación de Señor Mirinda, a las 19.00 horas, pondrán el cierre a la fiesta.

La Red de Restaurantes del Boquerón Victoriano 2026 alcanza los 57 establecimientos, quince más que el año pasado, lo que supone un crecimiento del 35,7 por ciento.

De ellos, 20 están en Rincón de la Victoria y sus núcleos, 28 en Málaga capital y 2 en Madrid, a los que se suman siete establecimientos en Aguadulce, Antequera, Archidona, Estepona, La Cala de Mijas, Marbella y Vélez-Málaga. Como novedad, la Red llega este año por primera vez a Almería, de la mano del restaurante Bacus, en Aguadulce.

Cada restaurante adherido elabora una receta de autor con el boquerón victoriano como protagonista, con propuestas que van de la cocina tradicional andaluza a influencias asiáticas o mexicanas, e incluso de alta cocina.

Los precios de las elaboraciones oscilan entre los 2 y los 24 euros, mientras que el menú degustación completo del restaurante René, de reciente apertura en Málaga capital, tiene un precio de 160 euros.