La Junta formaliza el contrato del nuevo instituto de Rincón de la Victoria: 7,8 millones y 360 plazas

Otra imagen del diseño previsto para el nuevo IES de Rincón de la Victoria. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha formalizado el contrato para construir un nuevo instituto en Parque Victoria, Rincón de la Victoria, con una inversión de 7,77 millones de euros. El nuevo centro, ubicado junto al CEIP María del Mar Romera, ofrecerá 360 plazas de Educación Secundaria y contará con 12 aulas, laboratorios, biblioteca, gimnasio y pistas deportivas. El diseño del instituto prioriza la sostenibilidad, incorporando placas solares, climatización eficiente, ventilación natural y zonas ajardinadas para mejorar el confort y reducir el consumo energético. La empresa adjudicataria ha asumido mejoras como el uso de materiales sostenibles, refuerzo de la jardinería, ampliación de la garantía de la obra y formación al equipo directivo sobre el mantenimiento de las instalaciones.

El nuevo instituto de Educación Secundaria de Rincón de la Victoria ha dado el paso administrativo que faltaba para convertirse en una realidad. La Junta de Andalucía ha formalizado el contrato para construir el futuro IES de Parque Victoria, en La Cala del Moral, una actuación valorada en 7,77 millones de euros (IVA incluido) que permitirá crear 360 nuevas plazas públicas de Secundaria en uno de los municipios con mayor crecimiento demográfico de la Costa del Sol.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Gestión y Ejecución de Obra Civil, S. A., que dispondrá de un plazo de 20 meses para ejecutar los trabajos una vez se firme el acta de comprobación del replanteo, un trámite que deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato. La inversión está cofinanciada al 85% con fondos europeos FEDER del marco 2021-2027.

El nuevo centro se levantará en una parcela situada en la urbanización Parque Victoria, junto al CEIP María del Mar Romera, con el objetivo de responder al incremento de la demanda educativa que registra desde hace años Rincón de la Victoria.

El proyecto contempla la construcción de un instituto tipo D3, con capacidad para 360 estudiantes, distribuido en un edificio de tres plantas adaptado a la complicada topografía de una parcela de más de 9.000 metros cuadrados.

El complejo dispondrá de 12 aulas de Educación Secundaria, laboratorios, aulas de música, plástica y tecnología, biblioteca, gimnasio con vestuarios, cafetería, dependencias administrativas, aulas de apoyo y desdoble, además de pistas deportivas, patios y espacios exteriores.

Un edificio con criterios sostenibles

La Junta ha diseñado el centro con soluciones encaminadas a reducir el consumo energético y mejorar el confort de alumnos y profesores. Entre ellas destacan la instalación de placas solares fotovoltaicas, climatización mediante aerotermia, sistemas de ventilación natural controlados por la concentración de CO₂ y refrigeración adiabática indirecta.

El diseño también prevé amplias zonas ajardinadas con especies de hoja caduca para favorecer la sombra en verano y mejorar el comportamiento climático del edificio.

Además de ejecutar el proyecto, la empresa adjudicataria ha asumido varias mejoras respecto al pliego inicial. Entre ellas figura la ampliación de la garantía de la obra en dos años adicionales, el compromiso de emplear al menos un 20% de materiales de proximidad o con certificación ecológica, reforzar la jardinería del recinto, mantener un jefe de producción permanente durante la ejecución y suscribir un seguro decenal que cubrirá posibles daños estructurales del edificio.

Asimismo, la constructora impartirá una jornada formativa al equipo directivo del instituto sobre el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones antes de su puesta en servicio.