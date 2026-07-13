Lago, skatepark y árboles de 500 años: así es uno de los nuevos parques más impresionantes de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Rincón de la Victoria ha inaugurado la primera fase del Parque del Mediterráneo, un espacio de casi 30.000 metros cuadrados que aspira a convertirse en uno de los mayores parques urbanos de Málaga. El parque cuenta con un lago de 3.500 metros cuadrados, un skatepark diseñado por el campeón Rubén Alcántara, una gran zona infantil y numerosas áreas de ocio y esparcimiento. Destacan dos ejemplares de árbol botella de 500 años de antigüedad y seis Ginkgo biloba, entre los casi 700 árboles que forman parte de la vegetación del parque. La segunda fase del proyecto ampliará el parque hasta los 96.620 metros cuadrados, consolidándolo como uno de los grandes pulmones verdes de la Costa del Sol oriental.

Rincón de la Victoria suma un nuevo gran pulmón verde. El municipio ha inaugurado la primera fase del Parque del Mediterráneo, un espacio de casi 30.000 metros cuadrados que aspira a convertirse en uno de los mayores parques urbanos de la provincia de Málaga y que, cuando esté completamente terminado, superará los 126.000 metros cuadrados.

El proyecto, que ha supuesto una inversión de 4,69 millones de euros en esta primera etapa, ha sido inaugurado por el alcalde de la localidad y presidente de la Diputación, Francisco Salado, quien ha definido el recinto como "un espacio de encuentro entre la ciudad y la naturaleza" y un legado pensado para las futuras generaciones.

La apertura se ha celebrado con una jornada especialmente dirigida a las familias y a los niños, que han podido estrenar las nuevas instalaciones con actividades, espectáculos y talleres.

El nuevo parque reúne algunos de los principales equipamientos de ocio del municipio. Entre ellos destaca una zona infantil de 2.500 metros cuadrados, presidida por una torre de juegos de 10 metros de altura, la más alta instalada hasta ahora en Rincón de la Victoria.

El recinto suma un lago de 3.500 metros cuadrados, un skatepark y circuito para bicicletas diseñado por el campeón del mundo de BMX Rubén Alcántara, una plaza polivalente, zonas biosaludables, espacios para la petanca, áreas de picnic, un mirador, carril bici, fuentes ornamentales y más de 450 metros lineales de bancos.

El parque permanecerá abierto de 7.00 a 00.00 horas durante el verano y de 8.00 a 23.00 horas en invierno, con vigilancia nocturna y un equipo específico de mantenimiento.

Casi 700 árboles

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su apuesta por la vegetación. El Parque del Mediterráneo alberga 10.494 ejemplares entre árboles, arbustos y plantas en flor, de los que 687 son árboles.

Predominan especies propias del bosque mediterráneo, como encinas, olivos, almendros, romero, lavanda o esparto, aunque también destacan árboles singulares de gran porte.

Entre ellos sobresalen dos ejemplares de Ceiba insignis o árbol botella, procedentes de Argentina, con alrededor de 500 años de antigüedad, más de 6.000 kilos de peso y 5,5 metros de altura. También se han plantado seis Ginkgo biloba, una especie considerada un "fósil viviente" por existir desde hace más de 250 millones de años.

Un proyecto que seguirá creciendo

La actuación forma parte de una estrategia más amplia para crear uno de los grandes espacios verdes de la Costa del Sol oriental. La segunda fase del parque ya está prevista y multiplicará por más de tres la superficie actual, hasta alcanzar 96.620 metros cuadrados, con un presupuesto base de licitación de 8,4 millones de euros.

La primera fase ha contado con financiación municipal, una aportación de un millón de euros de la Diputación de Málaga y fondos europeos Feder, mientras que las siguientes actuaciones también recibirán apoyo comunitario dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local.