Así será la nueva red de autobuses de Rincón: cinco líneas, más frecuencias y mejor conexión con Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Rincón de la Victoria renovará su red de autobuses con cinco nuevas líneas, mejorando la conexión interna y con Málaga. El nuevo servicio tendrá más frecuencias y cobertura, con autobuses cada 30 minutos en las principales líneas durante los días laborables. El proyecto implica una inversión inicial de 4,3 millones de euros, incluyendo la adquisición de once autobuses y modernización de paradas y sistemas técnicos. Se eliminarán varias rutas actuales y se reorganizarán los recorridos para adaptarse al crecimiento poblacional y fomentar el uso del transporte público.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha puesto en marcha la que será una de las mayores transformaciones de su sistema de movilidad urbana de las últimas décadas. El Consistorio ha sacado a licitación el nuevo servicio de transporte público urbano con un presupuesto de 2,9 millones de euros y un contrato de diez años de duración, con el objetivo de reorganizar por completo la red de autobuses y adaptarla al fuerte crecimiento poblacional del municipio.

El plazo para presentar ofertas finalizará el próximo 15 de junio. El proyecto incluye la creación de nuevas líneas, la modificación de recorridos actuales, mejoras de frecuencias y la incorporación de una nueva flota de autobuses.

La documentación técnica y administrativa del contrato admite que el modelo actual atraviesa un momento "crítico" tras más de una década de funcionamiento. El Ayuntamiento considera que el crecimiento urbano y residencial de la localidad, que ya supera los 50.000 habitantes, obliga a impulsar una red "más eficiente, coordinada y competitiva".

El pliego de condiciones señala, además, que gran parte de la movilidad diaria del municipio depende de los desplazamientos hacia Málaga, circunstancia que condiciona la demanda del transporte urbano y limita su desarrollo.

Según el documento, la falta de confianza en el servicio colectivo ha terminado favoreciendo el uso del vehículo privado, aumentando las congestiones en carreteras y accesos metropolitanos, especialmente en horas punta, además del incremento de la siniestralidad vial.

La estrategia municipal pasa ahora por crear una red más conectada con el sistema interurbano del Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Málaga y mejorar la comunicación entre urbanizaciones, barrios y núcleos del municipio para convertir el autobús en una alternativa real de movilidad cotidiana.

Cinco nuevas líneas

Mapa con las nuevas líneas de autobuses en Rincón de la Victoria.

La reforma supondrá la desaparición de varias rutas actuales —R1, R2, R3, R4, R6 y R8— y la implantación de una nueva red compuesta por cinco líneas.

Los nuevos recorridos serán:

Línea 1: Centro Comercial – Torre de Benagalbón : eje costero que pasa por el Cementerio de La Cala, el Ayuntamiento y las playas de La Cala, Rincón y Torre de Benagalbón. Tiene 18 km y una duración de 75 minutos.

: eje costero que pasa por el Cementerio de La Cala, el Ayuntamiento y las playas de La Cala, Rincón y Torre de Benagalbón. Tiene 18 km y una duración de 75 minutos. Línea 2, Centro Comercial–Urbanización Añoreta : enlaza el Centro Comercial con el Campo de Fútbol, el Ayuntamiento, el Mercadillo, el Auditorio y centros como Josefina Aldecoa, Margarita Salas y Mar Romera. Recorre 32 km en 109 minutos.

: enlaza el Centro Comercial con el Campo de Fútbol, el Ayuntamiento, el Mercadillo, el Auditorio y centros como Josefina Aldecoa, Margarita Salas y Mar Romera. Recorre 32 km en 109 minutos. Línea 3, Centro Comercial–Torre del Cantal : circular en La Cala del Moral, con paradas en el Cementerio de La Cala, el IES Puerta de la Axarquía y la Cueva del Tesoro. Suma 12,89 km y 60 minutos.

: circular en La Cala del Moral, con paradas en el Cementerio de La Cala, el IES Puerta de la Axarquía y la Cueva del Tesoro. Suma 12,89 km y 60 minutos. Línea 4, Campo de Fútbol–Altos de Lo Cea : circular en Rincón de la Victoria, con cobertura del Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal, el Auditorio y centros como Los Jarales, Bezmiliana y Martín Gaite. Tiene 12,66 km y 59 minutos.

: circular en Rincón de la Victoria, con cobertura del Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal, el Auditorio y centros como Los Jarales, Bezmiliana y Martín Gaite. Tiene 12,66 km y 59 minutos. Línea 5, Benagalbón–Ayuntamiento: conecta Benagalbón con Añoreta y Paraíso del Sol, pasando por Pizarro, El Acebuchal, Lo Federico, El Casino, Los Marines y Morenos Bajos. Recorre 12,40 km en 56 minutos.

Frecuencias y cobertura

El servicio operará todo el año, con 251 días laborables, 52 sábados laborables y 62 domingos y festivos. Las líneas L1, L2 y L5 circularán cada 30 minutos de lunes a viernes, cada 45 minutos los sábados y cada 60 minutos en domingos y festivos; las líneas L3 y L4 mantendrán una frecuencia de 60 minutos en toda la semana.

4.298.760 euros, correspondiendo 2.540.000 para los vehículos, 434.400 para los equipos auxiliares y 1.324.360 para paradas, mobiliario urbano y sistemas técnicos.

La memoria fija una inversión inicial por parte del adjudicatario de 4.298.760 euros, excluido IVA ( correspondiendo 2.540.000 para los vehículos, 434.400 para los equipos auxiliares y 1.324.360 para paradas, mobiliario urbano y sistemas técnicos), e incorpora una renovación parcial de la flota en el año 8 por 1,15 millones.

La futura concesionaria deberá aportar once autobuses urbanos de nueva adquisición y otros dos vehículos de reserva para incidencias o sustituciones. Además, incorporará desde el inicio los cuatro vehículos que actualmente forman parte de la flota municipal.