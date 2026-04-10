Rincón de la Victoria impulsa la mejora de calle Miró y su entorno con nuevas aceras, asfalto y 24 farolas LED

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha adjudicado a Copesol S. L. la reurbanización de calle Miró y su entorno en La Cala del Moral. Las obras, valoradas en casi 200.000 euros y con una duración prevista de 8 semanas, buscan mejorar la movilidad y servicios en las calles Miró, Manuel Barrón y Salvador Dalí. Se ensancharán aceras, renovará el asfalto, instalarán 24 farolas LED y se sustituirá la red aérea de telecomunicaciones por una subterránea. El proyecto también incluye la reparación de aceras y bordillos, así como el acondicionamiento y repavimentación de las calzadas afectadas.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha anunciado este viernes la adjudicación a la empresa Copesol S. L. de las obras de reurbanización de calle Miró y su entorno en La Cala del Moral.

De acuerdo con los datos aportados, el valor de la actuación alcanza los 198.619,88 euros (sin IVA). El plazo de ejecución estimado es de 8 semanas.

El objetivo de esta intervención es el de mejorar la movilidad y servicios en calles Miró, Manuel Barrón y Salvador Dalí.

Los trabajos se estructuran por tramos. En la calle Miró (entre el cruce con la avenida de Pablo Ruiz Picasso y la intersección con la calle Manuel Barrón) se llevará a cabo la reposición y ensanche del acerado sur, el recrecido del acerado norte, el acondicionamiento de calzada, la instalación de nueva señalización viaria y la instalación de telecomunicaciones con el despliegue de una nueva canalización subterránea en la acera sur, conectada a la red en la avenida de Pablo Ruiz Picasso. Esta instalación sustituirá la red aérea actualmente existente en un tramo de la acera.

En el tramo 2 de calle Miró (entre el cruce con la calle Manuel Barrón hasta el fondo de saco del final de la calle) se llevarán a cabo las reparaciones puntuales de acerado y bordillo, el recrecido de acerado norte, el acondicionamiento de alcorques, el acondicionamiento de calzada.

A esto hay que sumar la instalación y renovación de alumbrado con la sustitución de las columnas y luminarias existentes por los modelos definidos en el proyecto y ampliación de la red para dotar de servicio a los tramos que carecen de él.

De igual forma, el proyecto contempla el acondicionamiento del entorno inmediato a calle Miró. Concretamente, en calle Manuel Barrón se llevarán a cabo reparaciones de acera sur y bordillo, la recolocación o sustitución de baldosas sueltas o deterioradas y la reposición de tramos de bordillo de hormigón o piedra dañados, así como el acondicionamiento de calzada y el fresado y repavimentación de la calzada afectada por las obras de servicios.

También se llevará a cabo la instalación de alumbrado con la sustitución de las columnas y luminarias de alumbrado público por los modelos definidos en el proyecto.

En calle Salvador Dalí se llevará cabo el acondicionamiento de calzada con el fresado y repavimentación de la calzada afectada por las obras de servicios, mediante el extendido de una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa.

El alumbrado que se instalará en las calles Miró y Manuel Barrón contempla 24 unidades LED. Y se proyecta una nueva red de telecomunicaciones subterránea como sustitución de ese tramo aéreo.