Rincón de la Victoria homenajeará a Felipe y Alfonso Reyes en Fitur: les dará el Boquerón de Plata

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria concederá el Boquerón de Plata 2026 a los hermanos Felipe y Alfonso Reyes, figuras del baloncesto español vinculadas al municipio. Es la primera vez que el galardón, en su séptima edición, se entrega de forma compartida y a deportistas, ampliando el ámbito del reconocimiento. La entrega oficial del premio será el 22 de enero durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR), como parte de las acciones promocionales del municipio. Felipe Reyes cuenta con 23 temporadas y 24 títulos, mientras que Alfonso fue campeón de Copa del Rey y promotor de la gastronomía local en redes sociales.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha concedido el Boquerón de Plata 2026 a los hermanos Alfonso y Felipe Reyes, figuras emblemáticas del baloncesto nacional y estrechamente vinculadas al municipio malagueño.

El premio, que alcanza su séptima edición, se otorga por primera vez de forma compartida y a deportistas, ampliando así el ámbito de este reconocimiento.

El alcalde, Francisco Salado, destaca que ambos jugadores representan la excelencia del deporte español y el arraigo con Rincón de la Victoria, "donde tienen residencia y disfrutan de la calidad de vida que ofrece la ciudad y la gastronomía local”.

Felipe Reyes, con 23 temporadas y 24 títulos en su trayectoria profesional, suma diez medallas internacionales con la selección. Su hermano Alfonso, exjugador y expresidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, fue campeón de la Copa del Rey en dos ocasiones.

Salado subraya además su papel como promotores de la marca local y su afinidad con la cocina rinconera, especialmente por la difusión del boquerón victoriano que Alfonso realiza a través de sus redes sociales.

El concejal de Turismo y Deportes, Antonio José Martín, celebra que la distinción recaiga en deportistas de élite, consolidando el Boquerón de Plata como un reconocimiento transversal a la cultura, el deporte y la sociedad.

La entrega oficial tendrá lugar el 22 de enero durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR), dentro de las acciones promocionales del municipio.

En ediciones previas, el galardón ha distinguido a Salva Reina, Salvador Calvo, Remedios Cervantes, Diana Navarro, Pablo Puyol y Pastora Soler.