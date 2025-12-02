18 viviendas con garaje y terraza en Rincón de la Victoria, a subasta: la más cara alcanza los 450.000 euros
Un juzgado de Málaga activa la venta forzosa de estos inmuebles, situados en la urbanización Santa Mariana, a petición de la SAREB. La cantidad reclamada roza los 5 millones de euros.
El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Málaga ha puesto en marcha la subasta judicial de un paquete de 18 viviendas con plazas de garaje y terrazas en la urbanización Santa Mariana, en el término municipal de Rincón de la Victoria, propiedad de la promotora Promociones Marsol 2000, S.L.
La subasta forma parte de un procedimiento de ejecución hipotecaria impulsado por SAREB y la sociedad Gracons 4 y 6 S.L., como consecuencia del impago de un préstamo promotor concedido originalmente en 2007 por Caja General de Ahorros de Granada y posteriormente transmitido al llamado banco malo. La cantidad reclamada roza los 5 millones de euros.
Los inmuebles forman parte de un mismo complejo residencial en el Cortijo de Mismiliana, actualmente denominado Santa Mariana, con acceso por la Avenida de la Candelaria 29 y 30, en Rincón de la Victoria, e inscrito en el Registro de la Propiedad número 7 de Málaga.
Se trata de pisos en planta baja, primera, segunda, tercera y ático, de distintas tipologías (B, C, D, E, F, G, H, I y J), con superficies construidas que van desde unos 43,5 metros cuadrados en las unidades más pequeñas hasta más de 93 metros cuadrados en las de mayor tamaño, todas con plaza de aparcamiento vinculada y varias con amplias terrazas-solárium privativas.
El edicto de subasta ofrece detalles de cada uno de los 18 lotes, todos viviendas con sus anejos, especificando descripción urbanística, superficie, anejos, cuota de participación y valor de tasación a efectos de ejecución.
Entre los ejemplos más significativos, el primer lote corresponde a una vivienda tipo B en planta baja, con 60,30 metros cuadrados construidos, anexa a la plaza de garaje número 34, y con un valor de tasación de 314.320 euros.
Otro ejemplo es el del quinto lote, correspondiente a una vivienda tipo F en primera planta, de 93,24 metros cuadrados, con plaza de aparcamiento número 7, y una tasación de 450.400 euros.
El resto de inmuebles se sitúa en una horquilla de tasaciones aproximadas entre 276.900 y más de 430.000 euros, según superficie y anejos.
- Vivienda tipo B, planta baja.
Superficie construida vivienda: 60,30 m².
Anejo: Plaza de aparcamiento nº 34 (sótano 2), 11,22 m² construidos aprox. (incluida rodadura).
Valor de tasación: 314.320 €.
-
Vivienda tipo D, planta baja.
Superficie construida vivienda: 63,40 m².
Anexos: Plazas de aparcamiento nº 19, 20 y 21 (sótano 2), cada una 11,57 m² aprox.
Valor de tasación: 401.000 €.
-
Vivienda tipo B, planta primera.
Superficie construida vivienda: 60,30 m².
Anejo: Plaza de aparcamiento nº 30 (sótano 2), 11,57 m² aprox.
Valor de tasación: 320.220 €.
-
Vivienda tipo E, planta primera.
Superficie construida vivienda: 60,30 m².
Anejo: Plaza de aparcamiento nº 23 (sótano 2), 11,57 m² aprox.
Valor de tasación: 320.220 €.
-
Vivienda tipo F, planta primera.
Superficie construida vivienda: 93,24 m².
Anejo: Plaza de aparcamiento nº 7 (sótano 1), 12,05 m² aprox.
Valor de tasación: 450.400 €.
-
Vivienda tipo G, planta primera.
Superficie construida vivienda: 49,67 m².
Anejo: Plaza de aparcamiento nº 8 (sótano 1), 11,57 m² aprox.
Valor de tasación: 288.940 €.
-
Vivienda tipo B, planta segunda.
Superficie construida vivienda: 60,30 m².
Anejo: Plaza de aparcamiento nº 27 (sótano 2), 11,57 m² aprox.
Valor de tasación: 325.040 €.
-
Vivienda tipo Cc, planta segunda.
Superficie construida vivienda: 47,13 m².
Anejo: Plaza de aparcamiento nº 28 (sótano 2), 11,57 m² aprox.
Valor de tasación: 276.900 €.
-
Vivienda tipo D, planta segunda.
Superficie construida vivienda: 63,40 m².
Anejo: Plaza de aparcamiento nº 29 (sótano 2), 11,57 m² aprox.
Valor de tasación: 339.920 €.
-
Vivienda tipo E, planta segunda.
Superficie construida vivienda: 60,30 m².
Anejo: Plaza de aparcamiento nº 22 (sótano 2), 11,57 m² aprox.
Valor de tasación: 325.040 €.
-
Vivienda tipo C, planta tercera.
Superficie construida vivienda: 47,13 m².
Anejo: Plaza de aparcamiento nº 12 (sótano 1), 11,00 m² aprox.
Valor de tasación: 285.520 €.
-
Vivienda tipo B, planta cuarta/ático.
Superficie construida vivienda: 60,30 m².
Anejo: Plaza de aparcamiento nº 5 (sótano 1), 11,57 m² aprox.
Valor de tasación: 381.760 €.
-
Vivienda tipo C, planta cuarta/ático.
Superficie construida vivienda: 47,13 m².
Anexos: Plaza de aparcamiento nº 33 (sótano 2), 11,22 m² aprox/ Terraza solárium nº 3 (cubierta), 48,45 m² aprox.
Valor de tasación: 343.700 €.
-
Vivienda tipo E, planta cuarta/ático.
Superficie construida vivienda: 60,30 m².
Anexos: Plazas de aparcamiento nº 17 y 18 (sótano 1), 34,12 m² construidos en total aprox./ Terraza solárium nº 1 (cubierta), 44,80 m² aprox.
Valor de tasación: 430.240 €.
-
Vivienda tipo G, planta cuarta/ático.
Superficie construida vivienda: 49,67 m².
Anexos: Plaza de aparcamiento nº 35 (sótano 2), 11,22 m² aprox./ Terraza solárium nº 5 (cubierta), 42,61 m² aprox.
Valor de tasación: 360.360 €.
-
Vivienda tipo H, planta cuarta/ático.
Superficie construida vivienda: 43,58 m².
Anexos: Plaza de aparcamiento nº 36 (sótano 2), 11,12 m² aprox/ Terraza solárium nº 6 (cubierta), 34,23 m² aprox.
Valor de tasación: 329.100 €.
-
Vivienda tipo I, planta cuarta/ático.
Superficie construida vivienda: 43,58 m².
Anejo: Plaza de aparcamiento nº 6 (sótano 1), 10,70 m² aprox.
Valor de tasación: 321.560 €.
-
Vivienda tipo J, planta cuarta/ático.
Superficie construida vivienda: 49,67 m².
Anejo: Plaza de aparcamiento nº 32 (sótano 2), 11,22 m² aprox.
Valor de tasación: 360.080 €.
En conjunto, la suma de los valores de tasación de los 18 lotes roza los 6,2 millones de euros, superando los cinco millones de euros de la deuda.
No obstante, en todos los casos el edicto hace constar que la "situación posesoria" de las fincas es "no consta", de modo que el juzgado no certifica si los pisos se encuentran vacíos, ocupados por la propia promotora o por terceros, extremo que deberán valorar los interesados a través de las visitas que pueden solicitar durante el periodo de licitación.
Antecedentes
La documentación del Registro de la Propiedad incorpora el detalle de la financiación que dio origen a la promoción, articulada mediante hipotecas de Caja General de Granada que se inscriben en 2008 sobre cada una de las viviendas, con capitales que oscilan, según la finca, entre aproximadamente 144.470 y 225.220 euros, más intereses ordinarios, intereses de demora y costas, con un plazo de amortización de 384 meses a partir del 7 de agosto de 2007.
A lo largo de 2008, 2009 y 2010 se formalizaron varias novaciones de estas hipotecas para modificar tipos de interés y otras condiciones financieras, hasta que en 2014 el crédito fue incluido en el paquete de activos problemáticos transmitidos a SAREB, que pasa a figurar como acreedor hipotecario en la quinta inscripción de cada finca.
En algunos inmuebles, además de la hipoteca ejecutada por SAREB, constan otras cargas, como embargos administrativos del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por deudas tributarias que superan los 47.000 euros, con recargos e intereses, practicados en 2017 y anotados en el Registro de la Propiedad.
El edicto advierte expresamente que las cargas y gravámenes anteriores al crédito de la parte ejecutante mantienen su vigencia, de modo que el mero hecho de participar en la subasta implica que el pujador acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de esas cargas si el bien se adjudica a su favor.
El plazo es de veinte días naturales desde la apertura de la subasta, que a su vez se iniciará al menos 24 horas después de la publicación del anuncio en el BOE, y el sistema prevé una extensión automática de hasta una hora si se registra una puja en el tramo final, para evitar cierres abruptos.