La Junta pone en marcha la contratación de las obras del nuevo centro de salud de Rincón de la Victoria: 15,2 millones

La Junta de Andalucía pone en marcha el procedimiento para la construcción del nuevo centro de salud de la localidad de Rincón de la Victoria.

Así lo ha dado a conocer este lunes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien ha precisado que el desarrollo de este equipamiento tiene un coste estimado de 15,2 millones de euros. En cuanto al plazo, son 22 meses.

El plazo de presentación de ofertas se abrirá al día siguiente de su publicación. Una vez más, ha asegurado el consejero de Sanidad, “el Gobierno andaluz cumple su palabra y muy pronto los rinconeros contarán con un nuevo centro de salud adaptado a las necesidades de hoy y también a las necesidades que puedan surgir en el futuro”.

Tal y como ha recordado Sanz, este complejo "multiplicará por cuatro la superficie actual, contará con 44 nuevas consultas e incorporará nuevos servicios como Rehabilitación, Cirugía Menor, Odontología, Radiología Básica o Salud Mental".

Asimismo, el proyecto lleva aparejado la construcción de nuevas zonas de aparcamiento y, en definitiva, “vendrá a mejorar la asistencia sanitaria que se presta a los vecinos y también la confortabilidad de los profesionales que desarrollan en él su trabajo cada día”.

El consejero ha puesto en valor el esfuerzo que se viene realizando por parte de la Junta para el impulso a este proyecto y ha destacado también el trabajo conjunto y coordinado con el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria para avanzar en la cesión de la parcela.

Para el titular de Sanidad, es "innegable la gran apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por mejorar la asistencia sanitaria de todos los andaluces".

En este sentido, ha concluido: "Desde que llegamos al Gobierno la inversión en infraestructuras sanitarias se ha multiplicado por cuatro, que contamos con un centenar de nuevos centros tras multiplicar por cuatro la inversión en infraestructuras con más de 2.892 millones de euros de inversión".