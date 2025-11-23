María Victoria, una vida de lucha apagada por su expareja en Rincón de la Victoria: perdió a su padre y a su hermano

Las claves nuevo Generado con IA María Victoria, una mujer de 60 años muy querida en Rincón de la Victoria, fue asesinada presuntamente por su exmarido, quien ya ha sido detenido. La víctima no había presentado denuncias previas ni figuraba en el Sistema Viogén; seguía visitando y apoyando a su exmarido, que sufría depresión. El crimen ha generado una fuerte condena social y un llamamiento de las autoridades para reforzar la lucha y la colaboración ciudadana contra la violencia de género.

Una mujer muy buena, humilde, trabajadora y querida en Rincón de la Victoria. Así describe Francisco Salado, alcalde de la localidad, a María Victoria, la mujer de 60 años que ha sido asesinada este fin de semana supuestamente por su exmarido en la localidad malagueña.

La vida de María Victoria no ha sido fácil, según Salado. “Su hermano murió con 22 años en un accidente de tráfico, su padre murió hace poco y ella ha muerto a manos de su exmarido”, se ha lamentado el regidor este domingo en la plaza Al-Andalus durante la concentración en memoria de la fallecida.

La pareja estaba en proceso de separación, pero su relación no era mala. No estaba registrada en el Sistema Viogén y no había presentado denuncias previas hacia su expareja.

Además, ha explicado que “ella seguía atendiendo a su exmarido porque estaba en una depresión. Seguía visitándolo y apoyándolo en su casa”.

“Era una mujer muy buena. Esta familia era humilde, trabajadora, muy querida en el municipio”, ha señalado el regidor.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado sábado y, según Salado, los indicios apuntan a que el detenido ha sido el causante de la muerte de su expareja, ya que cuando acudió tanto la Guardia Civil como la Policía local a la puerta del domicilio, "intentaron echar abajo la puerta y voluntariamente abrió la puerta y encontraron ya el cuerpo sin vida de la víctima".

De ser confirmado este caso como crimen machista por el Ministerio de Igualdad, ya serían cinco las mujeres fallecidas en la provincia de Málaga por violencia de género en lo que llevamos de 2025; doce en Andalucía y un total de 39 en España.

"Esto tiene que terminar, y desde aquí, quiero hacer un llamamiento que todo no puede seguir así, que tenemos que redoblar los esfuerzos entre todos. La erradicación de la violencia de género es tarea de todos, no solo ese paso que tiene que dar la mujer víctima de violencia, de denunciar, de pedir ayuda, sino de toda la sociedad", ha exigido el alcalde.

Al hilo de ello, ha exigido que las administraciones públicas -instituciones, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado-, deben poner más medios para "luchar contra esta lacra".

Además, ha hecho un llamamiento a la colaboración de la sociedad civil que "tiene que colaborar en denunciar cuando ve que hay un indicio claro de que una mujer está siendo víctima de violencia de género en su entorno".

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha mostrado también su pésame a los familiares y ha mostrado su rechazo a la violencia machista.

"Crímenes como el que hemos experimentado y vivido en estos días en Rincón de la Victoria demuestra que esta lucha no es solo cosa de un día, sino de los 365 días del año", ha asegurado, añadiendo que la colaboración y la unión de todas las instituciones es necesaria para que haya más recursos y medios, y poder así "erradicar esta lacra".