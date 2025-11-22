Detienen a un hombre por matar a su expareja de 60 años en una casa de Rincón de la Victoria

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Una mujer de 60 años ha muerto de forma violenta en Rincón de la Victoria este sábado. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 61 años, su exmarido, por su presunta relación con el fallecimiento.

Los hechos han ocurrido en la mañana de este sábado en la zona de Cotomar de la localidad malagueña. Así, Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga, ha asegurado que no existen antecedentes en el sistema Viogen. Están recabando información para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Al parecer, la voz de alarma la han dado vecinos de la zona. Han llamado a Emergencias alertando de que una pareja estaba discutiendo en una casa y se escuchaban ruidos y golpes.

Tras el aviso, Emergencias 112 Andalucía han dado aviso a la Guardia Civil, y además se ha informado al Instituto Andaluz de la Mujer. Además, también se han personado efectivos de la Policía Local.

Cuando la Guardia Civil ha llegado hasta el lugar de los hechos, el hombre se ha resistido a abrir la puerta, según fuentes cercanas al caso.

Cuando los agentes han entrado a la vivienda, han encontrado el cuerpo de la mujer con signos de violencia y han detenido a la expareja. La principal línea de investigación es violencia machista y no constan denuncias previas.

Concentración pacífica este domingo

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha convocado a los vecinos del municipio este próximo domingo a las 12.00 horas a un minuto de silencio en una concentración pacífica a las puertas del Consistorio.

"Mi más sentido pésame a la familia y a los amigos de la mujer, vecina de Rincón de la Victoria, que hoy ha perdido la vida, presuntamente a manos de su ex pareja", se ha lamentado Francisco Salado, alcalde de la localidad a través de una publicación en Instagram.

Además, ha transmitido su "más absoluta condena y repulsa ante este nuevo caso de Violencia Machista" y ha invitado "a todas las mujeres a que no duden ni un momento en denunciar cualquier tipo de agresión. Así como a todas las personas a que reaccionen y denuncien cualquier tipo de situación anómala y que pueda generar en un caso de violencia".