Así es el embarcadero de La Cala del Moral que proyecta Rincón de la Victoria para potenciar los deportes náuticos

Diseño del embarcadero que se proyecta en La Cala del Moral.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria sigue avanzando en su apuesta por los deportes náuticos y para que se puedan practicar casi todo el año.

Y lo hace con la construcción de una base náutica y un embarcadero auxiliar en el extremo este de la playa de La Cala del Moral.

Esta instalación, que rechazan de manera clara los grupos de la oposición municipal, se situará a levante del espigón existente, en una zona sin playa, seleccionada tras un estudio de alternativas que evaluó el impacto ambiental y la funcionalidad de la instalación.

Esta ubicación permite minimizar la afectación sobre la especie protegida Patella ferrugínea, no interfiere con los usuarios de la playa y protege la estructura ante temporales y oleajes de poniente.

El embarcadero, diseñado para pequeñas embarcaciones de hasta cuatro metros de eslora, principalmente de vela, permitirá la traslación, manipulación y botadura directa sin necesidad de vehículos motorizados.

La estructura combinará hormigón armado y madera de teka, con barandillas de seguridad de un metro de altura y cuatro brazos por metro lineal, garantizando un entorno seguro para los usuarios.

La ocupación total en dominio público marítimo-terrestre será de 1.126 metros cuadrados, con un perímetro de 264,87 metros, y el presupuesto de licitación asciende a 1.043.670 euros, con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

Base náutica: formación y actividades durante todo el año

La base náutica, por su parte, tendrá un solo nivel y estructura ligera de acero galvanizado. La misma se proyecta como un centro de formación para la práctica de deportes como vela, kayak y paddle surf durante los 12 meses del año.

Contará con vestuarios con duchas y aseos, almacén interior, aula de formación, oficina, zona de estar y módulos de almacenaje para equipos de buceo y accesorios. La superficie exterior permitirá el almacenamiento de pequeñas embarcaciones, con posibilidad de ampliación en temporada alta.

El edificio se levantará sobre una cimentación mínima y prefabricada, con un diseño modular y reversible que apenas afectará al suelo, integrándose en el paisaje y convirtiéndose en un hito visible junto al espigón. La inversión destinada a la base náutica será de 156.366 euros.

Este proyecto se enmarca en la estrategia Senda Azul, que busca impulsar el “turismo azul” y las actividades económicas vinculadas al mar.

La ubicación de la base en La Cala del Moral, con fácil acceso, aparcamiento y conexión a las infraestructuras urbanas, permitirá expandir la práctica de deportes náuticos en zonas que no cuentan con puertos deportivos cercanos.