Rincón de la Victoria celebra su 190 aniversario con un sentido homenaje a Pedro Cantalejo

Rincón de la Victoria ha celebrado el 190 aniversario de la constitución de su primer Ayuntamiento, una efeméride que ha reunido a representantes municipales, asociaciones, vecinos y autoridades de otros municipios en el Centro de Folclore de Benagalbón.

Durante la ceremonia, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, destacó la importancia de esta celebración como una oportunidad para “reconocer a quienes han contribuido de forma decisiva a la conservación y difusión del patrimonio cultural del municipio”.

Una valoración que acompañó con palabras de admiración hacia el homenajeado de este año, Pedro Cantalejo, a quien calificó como “figura clave en la investigación, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico y cultural de Rincón de la Victoria”.

Francisco Salado le da el premio a Pedro Cantalejo.

Cantalejo, visiblemente emocionado, agradeció el galardón recordando que “este reconocimiento lo siento compartido con mi mujer, colegas y amigos que nos han ayudado durante décadas, siempre de forma altruista”.

El cronista oficial de la villa, Miguel Alba, fue el encargado de pronunciar una emotiva loa al premiado, sumándose así a una lista de galardonados que incluye también a Andrés García Maldonado y Toñi Domínguez.

El alcalde subrayó además el compromiso municipal con el patrimonio histórico a través de proyectos como la reciente restauración del acueducto de Granadillas, la musealización de Villa Antiopa, la apertura de la Cueva de la Victoria, la modernización de la Cueva del Tesoro, y futuros espacios como el Museo de Artes Populares de Benagalbón o la recuperación del yacimiento del Castillo de Bezmiliana.

Un momento del acto.

Entre los méritos del premiado, Salado resaltó que gracias al trabajo de Cantalejo y su equipo, las cuevas del Cantal se han posicionado en el mapa internacional, despertando el interés de entidades como National Geographic y siendo incluidas en el Itinerario Cultural Europeo Caminos del Arte Rupestre Prehistórico.

La jornada conmemorativa se completa con una exposición fotográfica ubicada en el patio del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, organizada en colaboración con el fotógrafo Fran Cervantes.

La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 13 de septiembre, recorre escenas tradicionales, paisajes y momentos cotidianos que reflejan la evolución e identidad del municipio y sus núcleos, entre ellos Benagalbón.