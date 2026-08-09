Cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes ni al colérico Poseidón, seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.

Salgo con mi hijo de 3 horas de cine. Hacía mucho que no disfrutaba tanto. Christopher Nolan, Homero y una magnífica interpretación de Matt Damon me han movido el alma.

Una historia que siempre estará viva porque mira en el interior del hombre, el camino a Ítaca. En las huellas que nuestras obras dejan, no solo en nuestra vida, nuestra alma sino en los destinos de nuestros más cercanos colaboradores. Miro a ese Ulises, mayor, y me veo yo llegando solo a casa.

Cuando, tras haber dado mil batallas, llegas solo. Y no me gusta. Así me vi en mayo de 2024 tras más de 20 años de viaje. ¿Cuántas veces nos hemos sometido a un Agamenón por miedo, sabiendo que lo correcto era otra cosa? ¿Cuántas guerras se han librado por relatos falsos, por Helenas raptadas por Paris, que daban una razón ética y épica al puro latrocinio, a la avaricia de los que mandan a otros a morir por causas falsas? ¿A cuántos dejamos en la cuneta por falsas Helenas?

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo.

Veo la lealtad, la de Argos, el perro que espera a su amo lo que ningún otro esperó, la de Eumeo, el porquero que, en la película, tras 20 años de espera está casi ciego. La tragedia de Argos es que en ausencia de Ulises todos lo desprecian, nadie lo cuida, se convierte en un perro callejero, despreciado y sin amo.

La lectura de la lealtad, que es más alta en el perro y los más humildes siempre. Es el pueblo el guardián de los valores y la ética. No son las élites, siempre arrastradas por el dinero y el poder. Son los humildes los que citan una y otra vez las leyes de la hospitalidad de Zeus. Es el pueblo el que nunca se afrancesó y por eso tenemos élites que se avergüenzan y reniegan de su país.

Que muchas sean las mañanas de verano en que llegues —¡con qué placer y alegría! — a puertos nunca vistos antes.

Cuando Ulises por fin regresa a su palacio en Ítaca, lo hace disfrazado de viejo mendigo para que los pretendientes de su esposa Penélope no lo reconozcan y lo maten. Va acompañado de Eumeo. Yo, que debo tener la edad de Ulises en esa etapa, me miro y me veo ahí con mis cicatrices, físicas y emocionales.

Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.

La Odisea mueve el corazón del hombre, una y otra vez, la leí con 15 años, la leí con 20 y ahora, la versión de Nolan, que inventa, y me parece muy bien que lo haga, muchas cosas, es otra Odisea, porque cuando no has dado batallas inútiles, cuando no has desafiado al destino y a los dioses, cuando te has creído invencible, cuando la fuerza, la astucia y los vientos te eran favorables, cuando los tuyos te seguían a todos los desafíos sin pestañear te sentías imbatible, poderoso, capaz de cualquier cosa. Ulises, para no revelar su identidad, no puede acercarse a acariciar a su perro de caza que le espera 20 años.

Solo se limpia una lágrima en secreto mientras habla con Eumeo sobre el pobre estado del animal, justo antes de que Argos cierre los ojos y muera en paz, habiendo cumplido su espera de dos décadas. ¿Cuántas veces no hemos dedicado un gesto a reconocer a un colaborador leal y cuando fuiste a hacerlo era demasiado tarde? ¿Cuántas veces no fuimos cercanos ni humanos, ni compasivos ni considerados con los que lo merecían porque había siempre algo más urgente o esa razón superior?

Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios.

Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino.

¿Qué es Ítaca? Es tu casa y la de los patres, la patria, la referencia emocional, espiritual, moral. El lugar en el que creciste física, intelectual y moralmente, donde están los seres queridos, los ancestros y los amigos. La brújula moral apunta a Ítaca.

Veo a Sinón, el más valiente, el más leal, el que hubiera dado todo por su rey. Fue el espía y la pieza clave para que el famoso engaño del caballo de madera, ideado por Ulises (Odiseo), funcionara a la perfección. Explicó que el caballo era un regalo para apaciguar la ira de la diosa Atenea, ya que los griegos la habían ofendido al robar una estatua sagrada de su templo (el Paladio). No recordaba que el sino de Sinón fuera el de la peli, tuve que ir a mi viejo libro a recordar.

No os desvelo el cambio, pero la licencia se perdona porque sirve para enfrentar luego a Ulises con los espíritus de todos los soldados a los que dejaron atrás, en campos de batalla, sin la debida sepultura, sin facilitarles el camino al Hades.

Pero no apresures el viaje en absoluto. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Ítaca te enriquezca.

Para los griegos, las Columnas de Hércules (el actual Estrecho de Gibraltar) marcaban el límite absoluto del mundo conocido. Todo lo que había más allá era el inmenso e inexplorado océano Atlántico, un lugar de misterio, oscuridad y leyendas.

En la mitología más antigua, los griegos creían que el mundo era un disco plano rodeado por un río cósmico gigante llamado Océano. Para llegar a la entrada del Hades (el reino de los muertos), tenías que navegar hacia el extremo occidental del mundo, cruzar las Columnas de Hércules y adentrarte en las aguas de ese río Océano, donde el sol se ponía y comenzaban las tinieblas.

Así que, en ese sentido, sí ubicaban el camino al inframundo más allá de las columnas. Y allí es donde otra vez, culturas semitas ahora aliadas, Israel y Marruecos, diseñan sin pudor escenarios de muerte. Mientras escribo estas líneas aun flotan cadáveres en aguas marroquíes.

Aunque el Hades en general se asociaba con la oscuridad, los griegos ubicaban específicamente más allá de las Columnas de Hércules la sección VIP del más allá. Los Campos Elíseos o las Islas de los Bienaventurados (a veces identificadas con las Islas Canarias o Madeira).

El Gobierno de Felipe González (1982-1996) sostuvo que establecer una frontera marítima definitiva en esa zona era jurídicamente inviable en ese momento. En una respuesta parlamentaria de 1988, su Ejecutivo afirmó que la delimitación de las aguas españolas desde Canarias afectaba directamente a las costas del Sáhara Occidental.

Por lo tanto, argumentaron que no era posible proceder a una delimitación estable y efectiva hasta que se solucionara el conflicto de descolonización y el pueblo saharaui ejerciera su derecho a la libre determinación. Ahora la posición de Sánchez le regaló a Marruecos razones para reclamar soberanía sobre las aguas jurisdiccionales de Canarias.

En enero de 2020, Marruecos aprobó unilateralmente leyes para extender su frontera marítima, abarcando aguas canarias. Sin embargo, según el Derecho Internacional, esta maniobra marroquí no tiene ninguna validez legal, ya que la delimitación solo puede hacerse mediante un acuerdo bilateral entre España y Marruecos, o mediante una resolución del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

Cuando tus socios son Israel (cuyos lobbies tienen un peso desproporcionado sobre el PP y Vox) y EEUU que también lo tiene por un atlantismo de Ayuso, Aznar y sus clientes/ pagadores americanos que nos regaló el 11M en respuesta a Perejil, las Azores, Iraq.

Alguien no podía consentir que España fuera el socio predilecto del barrio. Alguien no perdonó la retirada apresurada de Iraq ni que Zapatero no se levantara al pasar la bandera y las fuerzas americanas invitadas al desfile de la fiesta nacional.

Atentos a quién desvela el principio del caso ZP. Roma no paga traidores. Los documentos desclasificados del Departamento de Estado de EE. UU. y de la CIA (muchos de ellos sacados a la luz en 2013 a través de WikiLeaks, en los llamados Cables de Kissinger, y posteriormente en los propios archivos desclasificados de la agencia estadounidense) confirman que Juan Carlos I actuó como un informante clave y colaborador confidencial de Estados Unidos durante los últimos años de la dictadura franquista y los inicios de la Transición.

El Borbón, considerado un colaborador de EEUU, había facilitado el Sahara. En otoño de 1975, Marruecos amenazaba con invadir la provincia española del Sáhara (la Marcha Verde). Juan Carlos, actuando en secreto a espaldas de sectores de su propio ejército, detalló a Estados Unidos cuáles iban a ser los movimientos exactos de las tropas españolas. Informó de que cedería el territorio a Marruecos (aliado de EEUU) para evitar una guerra con el rey marroquí Hassan II, garantizándose así una subida al trono pacífica y tutelada por los norteamericanos. Viva WikiLeaks.

Ni en 2013 ni luego en 2017, cuando la CIA desclasifica los papeles que implican a Juan Carlos I, los medios importantes de España no dicen ni mu. Le he preguntado a Claude y Gemini, por lo que sacaron La Vanguardia, el ABC, El País y El Mundo y dice literalmente: "No. Sorprendentemente, ninguno de los cuatro grandes diarios tradicionales en papel (El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC) publicó en sus portadas ni dio relevancia a las filtraciones sobre Juan Carlos I y el Sáhara".

Carrero Blanco, gracias a Islero y al C4 voló como nadie nunca más ha volado en un atentado. Ya no hacían falta anarquistas, teníamos a ETA y los amigos franceses para acogerles en Iparralde. El dinero yanqui financió a los alemanes que vía la Fundación Friedrich Ebert y su delegado Dieter Koniecki inyectó millones de marcos a González para ir haciendo un nuevo PSOE.

Alfredo Grimaldos en su libro La CIA en España, sostiene que parte del dinero que fluía a través de los canales socialdemócratas alemanes tenía su origen en fondos de la inteligencia estadounidense, que utilizaba a sus aliados europeos como puente de blanqueo político.

Milagrosamente González pasó del No al Sí a la OTAN y restableció relaciones diplomáticas con Israel. Durante la Guerra Fría, está históricamente documentado que el departamento internacional de la AFL-CIO trabajaba en estrecha colaboración con la CIA para financiar sindicatos anticomunistas en Europa y América Latina.

A través de ellos, la UGT recibió fondos masivos para competir con los comunistas en las fábricas españolas. Caballos de Troya. Antes, el 27 de enero de 1978. Hassan II viajó a España invitado por el rey Juan Carlos I.

Era un momento muy delicado, España estaba en plena Transición, redactando su Constitución, y la tensión con Marruecos seguía latente tras la famosa Marcha Verde de 1975, mediante la cual el país africano había forzado la salida española del Sáhara Occidental.

Hassan II intentó presionar a Suárez advirtiéndole: "Usted sabe de sobra que Ceuta y Melilla no tienen defensa ante un ataque marroquí por sorpresa”. Lejos de amedrentarse, el presidente español replicó de forma contundente: "Es posible que ante un ataque por sorpresa sea difícil la defensa, pero quiero que sepa Vuestra Majestad que nuestros ejércitos procederían inmediatamente a bombardear Rabat y Casablanca [en tan solo 48 horas]. ¿Lo ha tenido usted en cuenta?"

Visiblemente sorprendido ante la dureza de la respuesta, el monarca alauita habría dicho: "¡Ustedes no harían eso!". Adolfo Suárez finalizó el pulso afirmando que esa acción era exactamente "lo que está establecido en nuestros planes estratégicos de defensa".

¿Cuál era el caballo para quedarse el Sahara? ¿Cómo de estratégico es ahora que no hay fertilizantes en el mundo? ¿Quién es aquí Príamo? ¿Y Héctor y Aquiles? ¿Cuáles son las trampas y engaños que se hacen los poderosos sobre la sangre de sus héroes y sus pueblos? ¿Cuántos más deben flotar en el mar? No miren el dedo, miren la luna. En los últimos años, importantes empresas energéticas israelíes han firmado acuerdos con el Gobierno de Marruecos para la exploración de gas natural y petróleo en la costa del Sáhara Occidental. Este verano ha habido mucho humo.

Posteriormente Suarez, un patriota y un valiente, fue invitado a dimitir para dejar paso a otros. No hubo que mandarle un anarquista ni un etarra. En su histórico discurso de dimisión del 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez pronunció una frase célebre que dio pie a múltiples interpretaciones:

"No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España". La relación entre el monarca y el presidente se había roto por completo.

El Rey consideraba que Suárez estaba agotado políticamente y favorecía su relevo para calmar los ánimos en las Fuerzas Armadas. El relato es que los militares no le perdonaban la legalización del PCE, pero a lo mejor eran otros los que no se lo perdonaban.

Suárez no era antiamericano, pero mantenía una postura neutralista. Se resistía a ingresar apresuradamente en la OTAN, mantenía relaciones cordiales con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de Yasser Arafat y visitó la Cuba de Fidel Castro.

Esto generaba recelo en la Administración estadounidense y en los sectores conservadores españoles. Israel no perdona.

Defender Palestina sale caro. Nadie llama genocida a Bibi sin su venganza. Caso ZP y 70.000 turistas sin papeles en Ceuta para avisar a Sánchez.

Simón Peres vio cómo su socio Isaac Rabin lo pagaba con la vida. En 1995, Un año antes habían compartido el Nobel de la Paz con Arafat por los acuerdos de Oslo. El caballo alado Pegasus, Sánchez, dos ministros con cosillas que ocultar y la acogida del responsable de Polisario (Ghali) en el COVID, hizo lo siguiente.

La ministra González Laya a la calle por orden de Marruecos. Ocupar ilegalmente un territorio contra lo que diga la ONU, si te apoya el Tio Sam, ¿les suena? Lo de Ghali era una Helena. La pieza era el Sahara, sus aguas y sus reservas, abrochando, de paso, los 814 millones de euros que la UE ha pagado en la última década para controlar la emigración.

Esta partida estrictamente migratoria formaba parte de un paquete de ayuda bilateral general mucho mayor, que alcanzó los 1.500 millones de euros para apoyar múltiples reformas en el país africano. Todo ello a pesar de haber infectado el móvil al mismísimo Macron.

A través de la investigación internacional Pegasus Project (2021) y las auditorías de seguridad posteriores, se determinó que los servicios de inteligencia de Marruecos atacaron a tres grandes líderes europeos (jefes de Estado o de Gobierno) y a cerca de 20 ministros de la UE. Cosas veredes. Te compro 18.000 millones en F35 lighting, te firmo los acuerdos de Abraham y así Israel no se opone a la violación de la Ventaja Militar Cualitativa y me vende de paso unos drones y unos Pegasus (troyanos para móviles VIP) y otras cositas. Del Bronce al Hierro si le pongo Palantir en el paquete.

Argelia, que tiene fronteras con 7 países y controla sus flujos inmigratorios sin que le paguen ni chantajear a nadie rompe relaciones. Es un país extremadamente celoso de su soberanía nacional.

El Gobierno argelino considera que la gestión de sus fronteras y la migración es un asunto de seguridad interna que no admite injerencias extranjeras. A lo largo de los años, ha dejado claro que no actuará como la "policía" de la Unión Europea y ha rechazado ofertas de cientos de millones de euros destinadas a crear infraestructuras de control migratorio.

En 2021, rompió relaciones diplomáticas con Marruecos. Como consecuencia, Argelia decidió cerrar el gasoducto Magreb-Europa (GME), una gran tubería que llevaba gas argelino a España cruzando por territorio marroquí.

En 2022, la tensión escaló cuando el Gobierno de España (liderado por Pedro Sánchez) cambió su postura histórica y apoyó el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental.

Argelia, principal apoyo de los saharauis, suspendió el Tratado de Amistad con España. En ese momento hubo mucho temor a un corte de gas, e incluso Argelia amenazó con romper los contratos si España le revendía gas argelino a Marruecos. Lean el libro de Lorenzo Ramírez sobre el 11M y tiemblen (Las claves ocultas del 11-M: 20 años buscando la verdad. 2024 editorial La Esfera de los Libros). Tenemos vecinos sin escrúpulos al norte y al sur y mucho caballo de Troya dentro.

Allí, al Hades, iban los héroes y las almas virtuosas después de la vida. Las playas de Bolonia siempre me han parecido un fantástico destino final. Se consideraba un paraíso terrenal en el lejano occidente, bañado por brisas suaves, donde no había invierno ni sufrimiento. Nunca fue un paraíso para los españoles. Mucho menos ahora que las planeadoras llegan impunes sin que nadie abra fuego.

Antes de que la dinastía alauita reinara sobre Marruecos, Ceuta ya era parte de la Corona de Portugal primero y luego de Castilla, en África, pero nunca en Marruecos. El 23 de octubre de 1694 el sultán Mulay Ismail, probablemente animado por nuestros queridísimos anglos y tras haber sido enemigos y expulsado a los ingleses de Tánger, puso un sitio que duró treinta y tres años, el más largo de la historia.

Mayor que el de Malta, pero tranquilos que no habrá una peli de esas en las que ganan los buenos. Ni semejante proeza aparecerá en los libros de historia que lean nuestros cada vez más ignorantes alumnos de secundaria.

Todo cambió en 1704, durante la Guerra de Sucesión Española, cuando la flota angloholandesa capturó el Peñón de Gibraltar. Al establecerse allí, los británicos se encontraron con un problema masivo de supervivencia: España bloqueó Gibraltar por tierra, cortando cualquier suministro de agua fresca, alimentos y materiales.

Para que la guarnición de Gibraltar no muriera de hambre, Gran Bretaña necesitaba desesperadamente un aliado en la zona que pudiera enviarles barcos con comida y suministros. El único candidato posible era el Marruecos de Muley Ismaíl.

El sitio de 33 años cambió Ceuta para siempre. Antes del asedio, la ciudad conservaba una fuerte identidad y población de origen portugués. Sin embargo, el largo aislamiento provocó el éxodo de muchas familias originarias, que fueron sustituidas progresivamente por las tropas de relevo y las familias que llegaban desde Andalucía para defender la plaza. Allí quedaron los Aquiles, Menelaos, Patroclos, Áyax, Diomedes, Eneas y Deífobos del momento. Loa Aqueos se tiraron 10 años en las playas de Troya, sin éxito.

Cuando el asedio terminó en 1727, Ceuta había perdido definitivamente su carácter lusitano para consolidarse cultural y demográficamente como una ciudad plenamente española. En resumen, los ingleses utilizaron el asedio de Ceuta a su favor: armando a Muley Ismaíl, se aseguraban de que España tuviera que desviar tropas y recursos hacia África, al mismo tiempo que garantizaban la supervivencia de su recién conquistada base en Gibraltar. Erraron los griegos pensando en las puertas del Hades.

En el verano de 1859, guerreros de las cabilas (tribus) rifeñas cercanas a Ceuta atacaron los puestos de guardia, destruyendo los escudos de España y parte de las obras defensivas que marcaban los límites de la ciudad. El 1 de enero de 1860, el ejército español salió de las murallas de Ceuta iniciando su avance hacia Tetuán.

Viendo que el combate se perdía a las mismas puertas de Ceuta, el general Prim i Prats (un catalán, sí) tomó personalmente la bandera del regimiento de infantería de San Marcial. Con un enorme arrojo temerario, cabalgó hacia primera línea y arengó a sus tropas gritando que podían matarlos, pero no quitarles la bandera.

Lideró él mismo una brutal carga a la bayoneta. Por su valor extremo en esa batalla fronteriza, la reina Isabel II concedió a Prim el título de Marqués de los Castillejos con Grandeza de España.

¿Qué pensaría Prim al leer La Odisea tras pagársele con unos cuantos trabucazos a la salida de presidir el Consejo de ministros en 1870? En aquella época que no había ISIS ni Al Qaeda. Se les echaba la culpa a los anarquistas.

¿A cuántos acogidos en El Príncipe habrá colado el caballo de Ceuta? Amadeo de Saboya salió corriendo y volvieron los amados borbones ¿les suena? Miro hoy a los políticos que nos dirigen, los comparo con los de hace 40 años, o hace un siglo, o con el catalán Prim y no hay color.

Aún es para llorar el informe que el general Juan Picasso González, tío del pintor, redactó sobre la investigación del desastre de Annual. Murieron entre 10.000 y 13.000 soldados españoles (la mayoría jóvenes reclutas de clases bajas que no podían pagar la cuota para librarse del servicio militar).

Melilla estuvo a punto de caer en manos rifeñas. El informe desvelaba corrupción sistemática. Oficiales que vendían armas y suministros a los propios rifeños, tropas mal alimentadas y peor equipadas, y dinero público desviado.

¿Les suena? El informe documentó la negligencia criminal del Alto Mando (especialmente del General Silvestre y de su superior, el Alto Comisario Dámaso Berenguer) al mantener a los soldados en posiciones indefendibles.

Incompetencia, ¿les suena? Aunque el informe militar de Picasso se detenía en las responsabilidades de los generales, la comisión parlamentaria que lo analizó después apuntó más alto. Se sabía que el rey Alfonso XIII era amigo personal de Silvestre y lo había animado en secreto a avanzar de forma temeraria (con un supuesto telegrama que decía "¡Olé los hombres, el 25 te espero!", en referencia al día de Santiago). El expediente iba a ser debatido en las Cortes en octubre de 1923 para exigir responsabilidades a los altos mandos y, muy probablemente, señalar al propio monarca.

Para evitar que esto ocurriera, el rey y los sectores conservadores del ejército apoyaron el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923. El golpe disolvió el Parlamento, instauró una dictadura y enterró el Informe Picasso en un cajón, silenciando para siempre las responsabilidades políticas de la mayor carnicería del ejército español en el siglo XX.

Los borbones y Marruecos, marcando los designios políticos de España desde hace más de dos siglos. ¿Les suena? Sin Marruecos no hay ni Gibraltar, ni Primo de Rivera, ni Franco.

En cada etapa de nuestra propia Odisea hay un cruel, poderoso y cobarde Atínoo y un chulo de patio de colegio, un Eurímaco. Aunque todos los pretendientes quieren casarse con Penélope para hacerse con el control de Ítaca, es Antínoo quien idea y lidera el plan para emboscar y asesinar a Telémaco (el hijo de Ulises) para evitar que reclame su herencia.

La Guerra no vale la pena, es la lección de Ulises, infringes las leyes de los dioses y las de los hombres, dejas de ser humano, tienes estrés post traumático, si sobrevives te detestas, solo quieres más y más pétalos de loto junto a Calypso para olvidar.

Romper las leyes de los dioses, hacer cualquier cosa con cualquier pretexto para ganar, acabar con inocentes, masacrar… Ulises se confiesa al final, no vale la pena, nunca debió seguir a Agamenón, dejar a los suyos, desafiar a los dioses.

Sin embargo, lucha en todas las batallas hasta el final. Ellos, confiesa a Penélope, eran los Pueblos del Mar, un guiño al misterio sobre las hordas de invasores bárbaros que arrasaron con las civilizaciones del mediterráneo oriental en aquella época.

Ulises vive el cambio brutal y el fin de una civilización se acaba el bronce y empieza el hierro. El mayor cambio tecnológico de la época. Como nuestra IA ahora. La Odisea (al igual que La Ilíada) es una de las obras literarias que mejor refleja esa transición histórica y tecnológica. Es, en esencia, una historia de la Edad de Bronce contada por un poeta de la Edad de Hierro.

Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte.

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas.

Homero compuso la obra siglos después de los hechos que relata, mezclando la tecnología de su propia época con la del pasado mítico. Yo veía a mi hijo adolescente a mi lado, a mi Telémaco, que marcha a Esparta a ver a Menelao y a Helena, al que no quiero ver envuelto en la maldita guerra a la que nos están arrastrando élites insensatas, egoístas, desvinculadas de los intereses del pueblo.

Antes de una guerra aseguras el control de los estrechos, Malaca, Ormuz, Bab el-Mandeb, Bering, Panamá, Bósforo, Suez, Gibraltar… Todo está anticipado en las profecías de la corporación RAND. Yo veo nuestro cambio de civilización, los Antínoos que quieren a nuestra Penélope, matando a nuestros hijos, lo que más amamos, los poderosos que mueven los hilos por poder y dinero, los que caen en cada paso, en Palestina, en Siria, en el Sáhara, en Ucrania y Rusia, en Irán, en el Líbano, en Yemen y en el Tarajal…

Veo a muchos padres que no entienden que si quieren que sus hijos reinen en Ítaca se tienen que ir, dejarles solos, tras haberles educado, inspirado y guiado con el ejemplo, largarse lejos y dejarles reinar. Yo veo que cada lectura del poema es una lectura sobre nosotros, sobre nuestros retos, nuestras pruebas, nuestros logros, nuestras miserias y nuestros fracasos. La Odisea es la vida, el viaje, el camino, como en el poema de Kavafis.