Aquel sábado de julio el auditorio estaba lleno. Las familias ocupaban las últimas filas mientras buscaban con la mirada a hijos, nietos, sobrinos o hermanos entre decenas de jóvenes vestidos con toga y birrete.

Sobre el escenario, las autoridades académicas repasaban discursos cuidadosamente preparados. En el patio de butacas se mezclaban los nervios, el orgullo y ese extraño sentimiento que aparece cuando uno comprende que está asistiendo al final de una etapa importante.

Entre el público estaba Manuel, tenía ochenta años, llevaba un traje oscuro que reservaba para las ocasiones especiales y sostenía un programa doblado varias veces entre las manos. Lo había leído tantas veces durante la espera que casi podía recitarlo de memoria.

Su nieta Laura se graduaba aquella mañana. Desde donde estaba sentado apenas distinguía su rostro, pero la reconocía por la forma de moverse, hay cosas que los abuelos identifican incluso a distancia.

Cuando pronunciaron su nombre, el auditorio estalló en aplausos. Manuel también se puso en pie, aplaudió más fuerte que nadie y durante unos segundos sintió algo parecido a la felicidad absoluta, no era una felicidad ruidosa, no tenía nada de espectacular. Era una felicidad tranquila, la felicidad de quien contempla algo que había deseado durante años.

Mientras Laura recogía su diploma, Manuel se sorprendió haciendo un cálculo absurdo. Cuando él nació, a mediados de los años cuarenta, la esperanza de vida en España rondaba los sesenta años. Si alguien le hubiera explicado entonces que llegaría a ver a una nieta graduarse en la universidad, probablemente habría parecido una apuesta demasiado optimista.

Sin embargo, allí estaba a sus ochenta años sentado en una butaca aplaudiendo, viendo cumplirse un futuro que, estadísticamente, nunca había estado garantizado y fue entonces cuando pensó en algo que nunca antes se había planteado.

¿Cuántas personas habían contribuido, sin saberlo, a que él pudiera vivir aquel momento? La respuesta es mucho más amplia de lo que solemos imaginar, tendemos a contemplar la vida como una historia individual, nuestros logros, nuestros esfuerzos, nuestras decisiones, nuestros aciertos.

Y, en gran medida, es cierto, pero también existe otra realidad menos visible, ninguno de nosotros llega solo hasta donde llega. Vivimos sobre una inmensa obra colectiva construida por generaciones anteriores.

Utilizamos carreteras que no construimos, leemos libros que otros escribieron, hablamos idiomas que heredamos y disfrutamos de avances médicos que fueron posibles gracias al trabajo de personas a las que jamás conoceremos.

Quizá por eso la investigación biomédica posee una característica singular. Sus beneficios rara vez pertenecen únicamente a quien los descubre, se expanden, se multiplican, se convierten en patrimonio común.

Cuando un investigador encuentra una forma más eficaz de diagnosticar una enfermedad, no mejora una sola vida, mejora miles. Cuando se desarrolla un nuevo tratamiento, no cambia únicamente el futuro de un paciente, puede cambiar el de generaciones enteras. Y cuando la ciencia logra una victoria, esa victoria termina extendiéndose mucho más allá de los laboratorios. Llega a las escuelas a las empresas, a las familias, a los parques, a los hogares. Llega a lugares donde nadie pronuncia la palabra “investigación”, pero donde todos disfrutan de sus consecuencias.

Quizá esa sea una de las razones por las que a veces nos cuesta percibir el verdadero alcance de la ciencia, porque sus triunfos suelen parecer normales. Una operación exitosa, una vacuna, un tratamiento, un análisis, una prueba diagnóstica, un medicamento. Los vemos como hechos aislados, sin embargo, forman parte de algo mucho más grande.

Cada avance médico representa una mejora acumulativa para toda la sociedad, una mejora que reduce sufrimiento, que amplía oportunidades, que permite que más personas estudien, trabajen, formen familias o desarrollen proyectos vitales que de otro modo jamás habrían existido.

Cuando observamos las estadísticas sanitarias solemos fijarnos en números: años de vida, porcentajes de supervivencia, tasas de mortalidad, indicadores de salud etc. pero detrás de cada cifra hay historias, miles de historias.

Hay abuelos que conocen a sus nietos, madres y padres que regresan a casa, niños que llegan a adultos, personas que disponen de una segunda oportunidad y precisamente por eso los beneficios de la investigación biomédica no pueden medirse únicamente en términos sanitarios.

También deben medirse en términos humanos, porque la ciencia no solo prolonga vidas, amplía posibilidades, permite que ocurran cosas que antes no podían ocurrir. Permite que existan recuerdos que antes no habrían llegado a existir, permite que determinadas despedidas se retrasen y permite que determinados encuentros lleguen a producirse.

En ocasiones olvidamos que una sociedad saludable es también una sociedad más fuerte, más productiva, más innovadora, más preparada para afrontar desafíos.

La investigación biomédica no solo beneficia a quienes enferman, beneficia también a quienes no han enfermado y a quienes todavía no han nacido.

Sus efectos alcanzan la economía, la educación, la cohesión social y la calidad de vida colectiva. Por eso resulta tan difícil encontrar un ámbito de la vida moderna que permanezca completamente al margen de los avances científicos.

Cuando la ciencia avanza, toda la sociedad avanza con ella. No porque todos participemos directamente en los descubrimientos, sino porque todos terminamos viviendo en el mundo que esos descubrimientos hacen posible.

A veces imaginamos la investigación como algo lejano, como una actividad reservada para laboratorios, universidades o centros especializados. Sin embargo, sus consecuencias aparecen constantemente a nuestro alrededor.

Están presentes en la tranquilidad con la que un padre lleva a su hijo al pediatra, en la confianza con la que una persona acepta una intervención quirúrgica, en la esperanza con la que una familia recibe un diagnóstico mejor de lo esperado y también en esos momentos aparentemente insignificantes que jamás aparecerán en una noticia: una comida familiar, un cumpleaños, una fotografía, una graduación. Instantes que parecen normales precisamente porque alguien trabajó durante años para que pudieran serlo.

Cuando terminó la ceremonia, el público comenzó a abandonar lentamente el auditorio. Laura se abrió paso entre compañeros, abrazos y fotografías hasta llegar a donde estaba su abuelo, lo abrazó con fuerza, durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada, no hacía falta. A veces los momentos importantes encuentran dificultades para expresarse con palabras. Más tarde, mientras regresaban caminando hacia el aparcamiento, Laura hablaba sobre sus planes de futuro, sobre sus proyectos e ilusiones. Sobre todo, lo que todavía estaba por venir.

Manuel la escuchaba sonriendo, el sol comenzaba a caer, la tarde avanzaba lentamente y él volvió a pensar en aquel cálculo absurdo que había hecho durante la ceremonia: ochenta años. No todos los hombres de su generación habían tenido la fortuna de llegar hasta allí. No todos habían podido contemplar aquel instante.

Miró a su nieta unos metros por delante, joven, llena de proyectos, llena de futuro y comprendió que aquella escena no pertenecía únicamente a su familia, de alguna manera también pertenecía a miles de personas desconocidas que, durante décadas, habían contribuido a construir un mundo donde vivir más y mejor fuera posible.

Laura siguió caminando sin saber lo que pasaba por la cabeza de su abuelo. Hablaba, reía, soñaba. Como hacen los jóvenes. Y quizá lo más extraordinario era precisamente eso, que detrás de aquella conversación cotidiana, detrás de aquella tarde cualquiera y detrás de aquella felicidad aparentemente sencilla, existían innumerables victorias silenciosas que nadie estaba celebrando.

Victorias que habían ocurrido mucho antes, en lugares lejanos. Gracias a personas cuyos nombres la mayoría nunca conoceremos. Porque tal vez la mayor grandeza de la ciencia no consista en cambiar el mundo, tal vez consista en algo mucho más discreto: conseguir que millones de personas puedan seguir viviendo sus vidas sin detenerse a pensar en todo aquello que hizo posible llegar hasta ese momento.