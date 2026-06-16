Habíamos quedado en el Morrisey para tomar unas pintas, como hacemos ocasionalmente para ponernos al día y contarnos alegrías y penas. Los sospechosos habituales, que somos siete con tan sólo un aspirante a ejercer de Yul Brinner, nos conocemos desde el colegio, incluso desde antes, y hemos alimentado y regado esa amistad indestructible a lo largo de los años con barbacoas, jamones, cervezas, copas y un largo e interminable etcétera de homenajes y exaltaciones a la camaradería bien entendida.

El Morrisey lo frecuentamos desde que un local de nombre idéntico se instaló en la calle Granada, donde ahora está el Hotel Palacio Solecio. Era un local oscuro y casi siempre atestado, en los bajos de un edificio ruinoso, que tenía la virtud de servir buenas cervezas internacionales -hablo de los años 90-, inundarnos de palomitas y frutos secos, y donde nos trataban de lujo.

Llegábamos los viernes, creo recordar, cuando éramos jóvenes y la vida maravillosa, y casi nos tenían que sacar de allí a rastras, porque ya estábamos mimetizados con el mobiliario del local, porque nos quedábamos pegados a las mesas de madera, porque teníamos dificultades cinéticas para llegar al cuarto de baño. Así que la marca Morrisey forma parte de nuestras vidas, como La Casera, Victoria o Danone.

No siempre pudimos mantener esa fidelidad al local, porque de repente, en su ubicación actual, una mañana gris al despertarnos sentimos un crujido frío y seco: alguien decidió sustituir la música habitual por perreo latino, sin anestesia ni preaviso. Y la verdad es que haciendo memoria recuerdo otros parajes, otras alternativas, empezando por el muy golfo Dr. Livingstone, donde Marian nos trataba de maravilla, dejándonos llevar comida de los locales cercanos y haciéndonos sentir privilegiados y distintos, o el siempre acogedor pub Garrison, en la calle Comedias, en cuya terraza cubierta Luis nos permitía instalarnos, pedir pizzas y ver los partidos de fútbol de la Champions años antes de la racha triunfadora del PSG de Luis Enrique.

Marian se quedó embarazada y dejó su trabajo, y Luis desapareció de un día para otro sin dejar rastro ni contestar nuestros mensajes de wasap, hace tiempo ya. Y aunque hemos hecho algunas incursiones en las ridículas mesas del Old Town, en la concurrida Plaza Uncibay, el caso es que hemos vuelto al Morrisey, que suele ser un feudo de clientes británicos ruidosos y sedientos.

Pero el miércoles pasado nos llevamos una enorme sorpresa al encontrar el local lleno de mexicanos que esperaban la retransmisión del partido inaugural del Mundial de fútbol. Uno, gracias a su trabajo, sabía que en Málaga se han instalado muchos mexicanos bien formados, pero había una auténtica marea verde, la Raza se había hecho con el local, y hablando con alguno de ellos les deseamos suerte y que vencieran a Sudáfrica.

Es lo normal, creo, que unos malagueños prefieran la victoria de México a la de Sudáfrica, porque muy por encima de las polémicas artificiales y de las estupideces de Nacho Cano está la lengua común y un sentimiento de hermandad o proximidad inasequible al desaliento que causa la política de tan baja altura que se practica en este país, que a pesar de todo sigue saliendo adelante.

Dejamos el local antes de que empezara el partido y en el Garrison, vacío y mucho más fresco, vimos la primera parte y conversamos amigablemente con una ejecutiva mexicana que también lo veía, en solitario. Estaba de vacaciones y la acompañamos luego al Morrisey para que viera la segunda parte en comunidad, con su gente, y luego la noche se volvió nostálgica.

En la Plaza de San Pedro de Alcántara algunas bandas de blues homenajeaban a Rockberto, el inolvidado -esta palabra se la copio a Luis María Ansón- líder y vocalista de Tabletom, nuestro grupo más mítico con permiso de Danza Invisible. El antiguo Okeylusión es ahora Paréntesis, una cervecería que llevan dos buenos amiguetes, el italiano Luca y la argentina Carolina, y me gusta mucho la nueva vida que le han dado a un local no menos mítico que Rockberto, al que a veces se entraba tocando la puerta y saludando a la mirilla.

En ese antro trabajaron muchos años Antonio y Josu, melillense uno y vasco de Durango el otro, una de las parejas profesionales más peculiares de la turbia noche malagueña de entonces, y las tertulias nocturnas en torno a las noticias de El País y la geopolítica internacional forman parte de los mejores años de mi vida.

Enfrente, donde ahora reina Cosentino, otro garito irrepetible, el Búnker, ambientó las noches malagueñas con reggae y una humareda psicodélica de la que era difícil salir con vida inteligente. En el Búnker, una tarde en la que aún no había llegado Abraham, el alemán rastafari que lo gestionaba con disciplina germánica, un cliente habitual argelino sacó una pistola y apuntó a la cabeza a Josu porque no le quiso poner otra cerveza.

En la barra, a un lado del argelino estaba el Pelirrojo, otro clásico de aquellas tardes y noches, y al otro yo mismo, y ambos permanecimos impasibles intuyendo o queriendo creer que el tipo iba de farol. Cuando se fue volvimos a beber y nos tomamos unos chupitos por cuenta de la casa, porque todo había salido bien.

Así que al pasar de nuevo por aquella zona y escuchar el homenaje a Rockberto, del que supe gracias a Antonio César Muñoz, el veterano activista de mil causas, decidí escribir sobre las noches previas a la invasión turística, sobre el descubrimiento de Peter Tosh en aquel local terrible, cuando apenas habíamos escuchado a Bob Marley o a UB40, y sobre la alegría cierta que sentí al entrar en el Morrisey y ver a decenas de mexicanos reunidos en torno a un partido de fútbol de su selección nacional, a miles de kilómetros de sus casas.

Uno ya está harto del turismo masivo, de sus consecuencias, de la falta de respeto de ciertos turistas hacia la ciudad y sus habitantes. De esa gente que no distingue la calle Císter de un paseo marítimo cualquiera donde quizás no sea tan de mal gusto andar sin camiseta, o en bikini, o descalzo.

Pero que en Málaga haya tanta gente de otros países como para convertir cualquier partido de este Mundial infinito en una fiesta me pareció algo bonito y positivo. Ganó México y nos alegramos, porque fue superior y porque es un país al que nos une la Historia. Quizás el verdadero cosmopolitismo sea ese: el que permite a cualquiera sentirse en casa cuando juega su equipo, rodeado de otras personas en su misma situación. Bienvenido sea, entonces, y que gane el mejor.