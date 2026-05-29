Dos intensos días. El martes y el miércoles asistí y participé en los eventos que El Español ha organizado en Málaga de la mano de su revista Magas. Cultura con mayúsculas. Historia, filosofía, literatura, música, moda y gastronomía. Y con el liderazgo femenino que tanta falta hace en este convulso y turbulento mundo. ¡Qué más se puede pedir!

Regresamos al siglo XVIII, de la mano de Cruz Sánchez de Lara y de su nueva novela “Las Gobernadoras”, para encontrarnos con las inmensas figuras de Luis de Unzuaga, Bernardo de Gálvez, Felicitas e Isabel Saint-Maxent, protagonistas de una década que alumbraba los importantes procesos revolucionarios y descolonizadores que darían origen a un nuevo siglo de profundas transformaciones en ambas orillas del Atlántico.

Y allí estaban estos malagueños que, desde Macharaviaya, acompañados de una generación ilustre e ilustrada, impulsaron Málaga y fueron clave imprescindible en la independencia de Estados Unidos hace 250 años.

Reconocer ese papel en dos enclaves históricos como son el palacete de los Marqueses de Loring, en el actual Jardín Botánico, y el castillo de Gibralfaro me ha invitado a sumergirme en dos eventos inolvidables.

Pero entre ambos, reflexión y literatura y más historia femenina. En tiempos donde no abunda el pensamiento crítico, independiente de la ideología, a la que debe enfrentarse de manera íntima y sincera, escuchar a Elvira Roca sobre su última obra, “Patria Ingrata”, ha sido como abrir una rendija para asomarse y disfrutar de Cornelia, hija de Escipión el Africano, en la antigua Roma, en las postrimerías de la República.

Y utilizar la buena literatura para redescubrir episodios de nuestra Historia común con las Américas es el regalo que nos hizo Cruz Sánchez de Lara en la presentación de su última novela histórica.

Dos días que se cerraron en una perfecta conjunción cultural de moda, música, gastronomía malagueña y liderazgo femenino, con un espléndido toque de glamour, en un magnífico evento en el Castillo de Gibralfaro.

Pocas veces, en tan corto espacio de tiempo, apenas dos días, el ingenio de unos pocos ha puesto al servicio de muchos esta impresionante combinación, acompañada, además, de un excelente sentido del humor. Una suerte poder haber asistido a los eventos de la Semana del Liderazgo Femenino organizada por este periódico.

Dos días en los que nombres de mujer han protagonizado el escenario. Cruz, Elvira, Remedios, Isabel, Felicitas, Cornelia. Pilar… Por fin.

Gracias Cruz, gracias Pedro J. por haber elegido Málaga este año.