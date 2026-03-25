Hay algo que el campo sabe desde hace siglos: todo está conectado.

El clima. El agua. La tierra.

Y, aunque a veces cueste verlo, también la política internacional.

Porque mientras muchos miran la guerra en Oriente Próximo como algo lejano, quienes trabajamos en el campo sabemos que no lo es tanto. Que cada conflicto que se alarga, cada tensión geopolítica que escala, acaba teniendo una traducción directa en nuestro día a día. Y, tarde o temprano, también en el bolsillo del consumidor.

El problema no empieza en el campo.

Pero sí acaba pasando por él.

Cuando sube la tensión internacional, sube la energía. Y cuando sube la energía, sube todo lo demás. El coste del riego, el transporte, la refrigeración, los fertilizantes… todo lo que hace posible que un aguacate o un mango lleguen a una mesa en condiciones óptimas.

Y esto no es una teoría. Es una cadena.

Una cadena que empieza en un conflicto a miles de kilómetros y termina en el ticket de la compra.

Durante años, el sector agrícola ha hecho un esfuerzo enorme por ser más eficiente. Hemos invertido en tecnología, en optimización de recursos, en mejorar procesos. Hemos aprendido a producir mejor, a cuidar más el producto y a ser más competitivos.

Pero hay algo contra lo que no se puede competir: la incertidumbre global.

Cuando los precios de la energía se disparan, no hay margen que lo absorba todo. Y aquí es donde empieza una realidad incómoda que aún no se está explicando lo suficiente: el consumidor todavía no es plenamente consciente de lo que viene.

Porque el impacto no es inmediato.

Pero sí inevitable.

Lo que hoy es una tensión contenida en costes, mañana será una subida de precios visible. Primero poco a poco. Luego de forma más evidente. Y, si los conflictos se prolongan, de manera estructural.

Y no hablamos solo de frutas tropicales. Hablamos de alimentación en general. De algo tan básico como llenar la nevera.

El campo está en medio de todo esto.

Entre la presión de unos costes que no controla y la necesidad de seguir ofreciendo un producto de calidad a un precio razonable. Entre la exigencia del mercado y la realidad de un contexto global cada vez más inestable.

Y aun así, seguimos.

Seguimos invirtiendo.

Seguimos innovando.

Seguimos apostando por hacer las cosas mejor.

Pero también es necesario decirlo con claridad: si el contexto geopolítico no se estabiliza, el impacto será profundo. Y no solo para las empresas del campo, sino para toda la sociedad.

Porque cuando el campo se tensiona, se tensiona la cadena alimentaria.

Y cuando se tensiona la cadena alimentaria, se resiente el día a día de todos.

Quizá ha llegado el momento de mirar el campo con otra perspectiva. No como un sector aislado, sino como lo que realmente es: una pieza clave en el equilibrio económico y social.

Porque las guerras no solo se libran en los territorios donde estallan.

También se sienten, en silencio, en cada hectárea cultivada.

Y más pronto que tarde, en cada cesta de la compra.