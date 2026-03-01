En septiembre de 1997, Lourdes Cruz, la directora de desarrollo de negocio de Parque Tecnológico de Andalucía, promovió, entre el reducido número de empresas del parque, ahora hay más de 600, pero en aquella época apenas había un puñado, la mayoría pymes, una misión a la región de Nord Brabant. Fundamentalmente a Eindhoven.

Uno de los legendarios del Parque, Paco Núñez, que había estado en Fujitsu, en Cetecom y en Ingenia, era el Jedi. Yo era un padawan. En Premo de Andalucía, llamado Predan, éramos cuatro gatos. En I+D éramos exactamente dos, que llevábamos menos de dos años, pero allí nos plantamos en un stand compartido del PTA con los pioneros del Parque.

El gobierno regional nos trató de maravilla, la CE promovía la colaboración entre regiones de aquella Europa que se comía tanto el mundo que un par de años después redactaba la agenda de Lisboa. Europa batía al mundo y se proponía ser una sociedad digital, del conocimiento, sostenible, ecológica, pacifista…. Una Arcadia Feliz que los anglos no compraban.

Trajimos a Daniel Calleja, el máximo responsable jurídico de la Comisión y ahora representante de la UE en España, trajimos al vicepresidente de la Comisión en aquellos años, a Joaquín Almunia, a explicarnos qué pasó en Europa entre la declaración de Lisboa y el batacazo de 2008, producido en y por los EEUU y desde el que no solo no nos hemos levantado, sino que estamos arrastrando una crisis de identidad.

La agenda de Lisboa proponía convertir a la UE en “la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible, con más y mejores empleos y mayor cohesión social” antes de 2010. Han pasado 16 añitos y vamos perdiendo posiciones respecto de China, Japón, EE UU, Korea…

Había tres grandes pilares (líneas fundamentales).

Pilar económico (economía del conocimiento y competitividad).

Preparar la transición hacia una economía y una sociedad basadas en el conocimiento. Hemos pinchado.

Impulsar la sociedad de la información (internet, telecomunicaciones, e-commerce), la I+D y la innovación. En innovación también hemos perdido posiciones, a pesar de que España ha mejorado en el ranking europeo en los últimos años, Europa en su conjunto pierde posiciones en innovación.

Profundizar el mercado interior, acelerar reformas estructurales y reforzar la competitividad de industria y servicios. Aún no hay un mercado único energético, Francia no nos deja que conectemos nuestras redes a Europa, ni en Gas ni en electricidad y así, estamos quemando gas y tirando renovables para evitar apagones mientras el recibo de la luz en España, que es una isla energética, cuesta de 3 a cuatro veces más que en Portugal, que es más isla, pero regula a favor de sus ciudadanos y no a favor de las eléctricas y energéticas.

Pilar social (modelo social europeo y empleo).

Modernizar el modelo social europeo invirtiendo en capital humano (educación, formación a lo largo de la vida). Las universidades europeas van para atrás, los recursos públicos se recortan y en Madrid tenemos el mayor ejemplo de cómo asfixiar a universidades públicas de prestigio.

Aumentar la tasa de empleo y mejorar la calidad del empleo, promoviendo la inclusión de mujeres, jóvenes y mayores. En esto hemos avanzado, aunque los empleos se han precarizado y tener empleo no significa ni llegar a fin de mes ni tener un acceso a vivienda digna entre otras cosas.

Luchar contra la exclusión social y la pobreza, reforzando la cohesión social. Aquí, con un proceso descontrolado de gestión de la inmigración, Europa ha creado guetos. Su capital, sin ir más lejos es un fiel ejemplo.

Pilar macroeconómico y medioambiental (sostenibilidad).

Mantener unas finanzas públicas saneadas, una combinación de políticas macroeconómicas favorable al crecimiento y la estabilidad (incluida la estabilidad de la moneda). Se descuidó el déficit, si Alemania y Francia incumplían, ya todos podían.

Integrar el desarrollo sostenible y el medio ambiente en todas las políticas, promoviendo el uso racional de los recursos naturales (dimensión añadida en Gotemburgo 2001). Llevamos casi dos años, desde que la nueva comisión de Von der Layden se puso en marcha aflojando en las políticas medioambientales, cediendo a las presiones de EE. UU. a los lobbies de las energéticas y el petróleo y poniendo a nuestros agricultores a competir con otros que no tienen las exigencias medioambientales que ellos produciendo una radicalización hacia la extrema derecha del campo en Europa.

¿Qué nos pasó? En pocas palabras, ni éramos soberanos, ni nuestras élites estaban trabajando para el pueblo, trabajaban para ellos y su clase.

Lourdes iba bien, y sigue yendo bien, hoy, IMEC, el mayor centro tecnológico de aquel clúster, que caía del lado flamenco de Bélgica, y que trabajó desde el principio con Philips en aquella región de Eindhoven, está construyendo en Málaga, casi 30 años después si segundo mayor centro de Europa.

Nos llevaron al estado del PSV Eindhoven, el estado de Philips, nos llevaron al auditorio de Philips, ¿recordáis que tenían una discográfica?, ¿os acordáis de las cintas de cassette Philips Records? (a veces “Philips Phonographic Industries” en sus inicios). Fue una discográfica importante en Europa y parte del grupo Philips, que luego se integró en estructuras como PolyGram y, más tarde, Universal Music. ¿Os acordáis de los videos, de las radios, de las teles…?

Nos enseñaron, en Eindhoven High Tech Park, los laboratorios de Philips.

ASML nace en 1984. Más en detalle, la compañía se constituye oficialmente el 1 de abril de 1984 con el nombre de ASM Lithography, como joint venture entre Philips y ASM International, y empieza operando junto a instalaciones de Philips en la zona de Eindhoven/Veldhoven, Países Bajos.

El pasado miércoles, en su sede, a la entrada vi una máquina de litografía de aquella época y una representación de su flamante Extreme Deep Ultraviolet Litography. Me acordé de Lourdes, del IMEC, que tiene un lab al lado y de que lo lógico seria que ASML acabe en Málaga al igual que IMEC, su principal centro tecnológico.

En el ascensor, de un centro en el que trabajan 22.000 personas de las más de 40.000 que emplean en todo el mundo, subió una chica con unos enormes ojos negros, melena larga, cuidada, ondulada, en su tarjeta al cuello ponía Carmen. Le hablé en inglés, le dije que mi hija se llamaba igual, me contestó amablemente en inglés, tras unas cuantas frases en la triste y simple lengua de Albión, arrancamos a hablar en español, Carmen era de Pamplona, ingeniera de su escuela, que está en San Sebastián. Llevaba allí tres años y estaba muy contenta, a pesar del tiempo que es algo peor que en su tierra. Cada edificio era un pulular de todas las nacionalidades, turcos, mexicanos, norteamericanos, canadienses, europeos de todas partes…

ASML es una de las empresas más importantes de Europa, y una clave en el sector de los semiconductores de nodos menores de 10nm. ASML pasa de startup en un cobertizo a líder mundial gracias a una combinación de avances tecnológicos en litografía, decisiones estratégicas (IPO, adquisiciones) y apostar antes que nadie por la EUV (Extreme Ultra Violet).

1984 nace ASM Lithography como joint venture entre Philips y ASM International para comercializar el stepper PAS 2000, trabajando literalmente en un cobertizo en Eindhoven.

Entre 1985-1986, se trasladan a Veldhoven, lanzan el PAS 2500 y firman la alianza con Carl Zeiss para óptica, clave para toda su historia posterior.

A final de los 80 entra en Asia (Taiwán) y EE. UU., pero con pocos clientes, fuerte competencia y serias dudas sobre su viabilidad; Philips y ASM tienen que seguir inyectando capital.

A principios de los 90, lanza la plataforma PAS 5500, con productividad y resolución líderes, que convence a los grandes fabricantes y le permite empezar a ser rentable.

En 1995, sale a bolsa en Ámsterdam y Nueva York, se independiza de Philips y usa el capital para escalar I+D y producción en Veldhoven (nueva sede).

En 2001, introduce TWINSCAN, con doble etapa (mientras se expone una oblea, la siguiente se mide y alinea), multiplicando productividad y precisión.

En 2001-2007, desarrolla la litografía por inmersión (serie AT y XT), culminando en 2007 con el XT:1900i (NA 1,35, la más alta del sector entonces), que permite seguir escalando a nodos más finos con luz DUV.

En 2007-2008, compra BRION y lanza YieldStar, iniciando la estrategia de Holistic Lithography (equipo + metrología + software para optimizar todo el proceso, no solo la máquina).

En 2010, entrega el primer prototipo EUV (NXE:3100); la empresa asume un riesgo enorme invirtiendo masivamente en una tecnología que tarda años en madurar.

Entre 2013-2016, compra Cymer (fuentes de luz EUV) y Hermes Microvision (e-beam metrology), consolida la cadena crítica de EUV y envía los primeros sistemas de producción (NXE:3350, luego NXE:3400) que empiezan a venderse en lotes.

Paralelamente sigue mejorando la familia inmersión NXT (1970Ci, 1980Di), que son los “caballos de batalla” de los nodos no punteros.

En 2020, la EUV entra en fabricación en alto volumen y ASML celebra el envío de su sistema EUV número 100; en la práctica, ningún otro proveedor compite en este segmento.

Entre 2020-2023, sigue creciendo pese al covid, compra Berliner Glas (óptica y componentes), y en 2023 envía el primer sistema EUV de High-NA (0,55) de la plataforma EXE, para nodos sub-2 nm, claves en los chips de muy alta densidad de integración para la IA.

En 2025, lanza el TWINSCAN XT:260 para advanced packaging y 3D integration, ampliando su papel más allá de la litografía de front-end.

ASML ha apostado por una especialización extrema: se concentra casi exclusivamente en litografía, pero complementada con metrología y software, ocupando el eslabón más crítico del fab.

La inversión en Innovación continua y la asunción riesgo tecnológico alto: inmersión primero y, sobre todo, la apuesta a muy largo plazo por EUV, incluyendo adquisición de proveedores clave (Cymer, HMI, Berliner Glas).

El crecimiento apalancado en ecosistema y lock-in: integración estrecha con Zeiss y con los grandes fabs (TSMC, Samsung, Intel), lo que crea enormes barreras de entrada técnicas y de capital para posibles competidores.

Yo me tocaba y me pellizcaba para ver qué me hacia pasado en esos casi 30 años desde que vine a Holanda con mis dockers azules y jersey de punto de Lacoste, la comida del únicobar del PTA ya me iba engordando.

Ahora miro la foto y compara la evolución de aquel High Tech Park y la del nuestro, ambas formidables, nosotros partíamos de muy atrás pero solo ASML ha pasado en 20 años de facturar 2.5 millones de euros a 32.000 millones.

Me quito el sombrero, se me cae la autocomplacencia al suelo y animo a nuestros dirigentes a seguir la senda de IMEC y ASML, apostando a largo plazo por la innovación, la tecnología aplicada y la industria avanzada.

Enhorabuena a aquellos dirigentes de Nord Brabant que eran una zona deprimida y afectada por una alta tasa de paro en aquella época en la que Philips se tenia que reinventar. Buen trabajo.