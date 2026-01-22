Terminábamos la anterior entrega haciéndonos la siguiente pregunta: ¿cómo la empresa familiar debería enfrentar el reto de gestionar tensiones y paradojas surgidas de la combinación de familia y empresa (visión corto-largo; explotar-explorar; tradición-innovación; preservación-crecimiento; igualdad-mérito, etc.) para conseguir las mayores y mejores sinergias de ambos sistemas?

Una primera estrategia sería decidir si nuestra empresa es family first o business first. Esto decir, la familia propietaria podría evaluar si en la toma de decisiones los objetivos de la familia prevalecen sobre los de la empresa o viceversa. Una vez tomada esta decisión, la opción elegida al abordar las tensiones y paradojas sería siempre aquella más alineada con nuestro propósito prioritario. Pero ¿no es este enfoque demasiado simplista? ¿No estaría desaprovechando las potenciales sinergias entre la familia y el negocio? ¿Son realmente familia y empresa sistemas opuestos?

La familia frecuentemente aporta apoyo, compromiso, cohesión o interdependencia. ¿Acaso son estos valores incompatibles con el funcionamiento eficiente de la empresa? Más bien al contrario. La familia a menudo contribuye con recursos únicos humanos, sociales y financieros, así como con el conocimiento tácito del negocio, que finalmente resultan en una gran ventaja competitiva.

Por tanto, lo lógico sería integrar familia y negocio en una estrategia combinada que enfatice lo compartido por ambos sistemas (por ejemplo, la perspectiva a largo plazo) y aproveche lo mejor de ambos.

A título de ejemplo, la familia Riberas (Gestamp, 1997 – diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para el automóvil) mantiene el control operativo y estratégico, y con ello sus valores principales, y simultáneamente ha profesionalizado la gestión de la empresa al máximo; con una visión a largo plazo invierte en I+D, aunque tarde muchos años en obtener retorno de dicha inversión.

En este sentido, una de las causas de la abrumadora prevalencia de la empresa familiar en el mundo es su capacidad para aceptar con entusiasmo las tensiones y paradojas. Por ejemplo, la corporación Hijos de Rivera (Estrella Galicia, 1906 – ¿hace falta definir su actividad?) no busca ser la cerveza más vendida sino la más querida, priorizan la calidad (visión a largo plazo) sobre el beneficio a corto.

Veamos también a título ilustrativo el caso concreto de la paradoja explorar-explotar. Con carácter general, centrarse sólo en la exploración no parece acertado, ya que ésta es arriesgada, en tanto puede caerse en una espiral de prueba y error y que no se consigan los suficientes fondos para financiar a corto plazo la experimentación.

Igualmente, es arriesgado focalizarse sólo en la explotación del conocimiento actual, porque se puede estar perdiendo la posibilidad de estar adherido a las tecnologías y negocios relevantes del futuro.

Es de todos conocido que la empresa familiar tiene usualmente una actitud muy favorable hacia la organizational ambidexterity, es decir, tiene frecuentemente la capacidad de ser excelente en exploración y explotación al mismo tiempo. Podemos resaltar aquí el caso del Grupo Consentino (1945, productor y distribuidor de piedra de ingeniería para superficies de arquitectura y el diseño), que optimiza y mejora continuamente su productividad, calidad y procesos industriales, pero también desarrolla nuevas tecnologías y materiales.

Otra tensión habitual es la que se da entre la tradición y la innovación. No se trata de elegir entre dos opciones irreconciliables, sino de ser al mismo tiempo una empresa tradicional e innovadora. Aquellas empresas familiares que obtienen lo mejor de la tradición, pero al mismo tiempo son capaces de innovar se hacen más competitivas y difíciles de imitar. Por ejemplo, Chocolates Valor (1881) es un símbolo de tradición (la calidad como estrategia), innovación (lanzaron el chocolate sin azúcar a principios del nuevo siglo) y éxito empresarial.

¿Es nuestra empresa familiar capaz de buscar sinergias entre la familia y empresa en sus decisiones estratégicas e integrar las perspectivas de ambos sistemas? Si es así, la continuidad es sin duda más probable. Visita y difunde https://inspirationalbusinessfamilies.uma.es/ Empresa + Familia = Bienestar social.