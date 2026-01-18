El pasado jueves 15, Banco Santander y la Vanguardia reunieron unos dos mil directivos y empresarios en el Palau de la Música por décimo año consecutivo. No faltaba casi nadie, presidente de la Generalitat y consejero del ramo incluidos. Confieso mi admiración por Ana Botín. No es nada fácil su reto ni despreciables sus logros aquí y en el ámbito internacional. Le fascina entender por qué crecen tanto los que crecen, por qué son los mejores en lo suyo las empresas líderes, cómo innovan más, mejor y más ágil los innovadores. Las dos mesas en las que participó fueron un máster.

Marc Puig y Pau Relats hablaron con humildad y con seguridad de las claves de su éxito, pusieron mucho acento en la mirada larga, los valores de la empresa familiar, que no quiere todo para ahora, que mira a la estrategia y al futuro con objetivos y valores claros. Pusieron acento en las personas. Hubo un momento en que les querían contratar a todo el mundo. Las buenas empresas son buenas escuelas. No se pusieron flores ni hablaron de sus liderazgos que, para mí, son claves. Mucho hablaron, ellos y los CEOs de Reddit, Fluidra y 011H de innovación, de imaginación, de creatividad, de sostenibilidad, digitalización, e IA.

En medio de la que está cayendo, no había mensajes de catástrofe. Europa necesita mejoras, simplificación regulatoria, protección de sus empresas frente a la financiarización. Pero no hay nada mejor que Europa. Todo el mundo defendió Europa, aunque coincidía en la necesidad de reformas.

¿Por qué cuando creáis una empresa lo hacéis en EE.UU. u os marcháis inmediatamente allí, o la vendéis a empresas o fondos norteamericanos? La pregunta de Botín era imprescindible. Las empresas deben crecer, pero seguir aquí, manteniendo la propiedad y sus centros de decisión aquí.

Lo mismo dijo Jorge Paradela sobre el nuevo propietario de Cobre Las Cruces y en esa línea está actuando con parte de los fondos que la insolidaridad de la financiación territorial le otorga el gobierno vasco con algunas empresas estratégicas. Qué suerte tener pasta por privilegio y usarla bien.

El cofundador de Privalia, Lucas Carné, que ahora intenta descarbonizar y digitalizar la construcción en 011H, dijo que el mercado de fondos de todo tipo, venture y private equity americano era mucho mayor y pagaba mejor. No dijo nada de las ventajas fiscales de Delaware y otros estados, ni de las posibilidades de emitir acciones y pagar con ellas a parte del equipo que ofrecen estas jurisdicciones.

Y aquí pensaba yo en la ingenua, torpe, vasalla o vendida Europa. Un mercado no muy distinto en población, ni en PIB en paridad de compra, del norteamericano, no ha sabido protegerse del que tiene la máquina de imprimir dólares y se le lleva lo mejor de cada casa.

Si esto estuviera pasando con fondos y empresas chinas, sería un escándalo.

Hay que proteger nuestras empresas de las garras de la financiarización y de las adquisiciones por fondos no europeos. Lo digo por experiencia.

En 2025, los fondos de capital riesgo estadounidenses aportaron el 47,4% de la inversión total de private equity en Europa, sumando una inyección de aproximadamente 177.000 millones de euros en el periodo reportado.Somos una colonia del dólar en el momento de mayor desdolarización y desamericanización de los últimos 80 años. Nosotros, al revés que el resto del mundo, diciendo sí, Bwana.

Desde la crisis financiera mundial en la que nos metieron los EE.UU. en 2008, el mundo ha tomado conciencia de los peligros. Todos, Brasil, India, media África, China, Rusia han buscado diversificarse y reducir la dependencia comercial y financiera del dólar.

Sólo en China en los últimos años, más de 2.000 empresas han sido sancionadas por los EE.UU. Los activos rusos en Europa permanecen bloqueados y la comisión europea pretende que se gasten esos fondos que son de los ahorradores y depositantes rusos en Ucrania.

Es evidente que ni unos ni otros pueden confiar en las instituciones, banca, y sistemas de pagos occidentales. Cada sanción los anima más a la desdolarización. Cada exportación de inflación por “quantitiative easing” los anima más a la desdolarización, cada vez que el balance de la Fed crece y crece comprando deuda pública americana, el timo del toco mocho, más invierten en oro, y otras reservas los países que temen una sacudida aún peor que la del 2008.

El pasado octubre, el Decano del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China, escribió un artículo muy interesante sobre la Des americanización de China en The Diplomat (“China's De-Americanization Strategy“, Wang Wen, The Diplomat, 24 de octubre de 2025)

El artículo argumenta que China no está buscando un enfrentamiento tipo Guerra Fría ni cortando completamente los lazos con Estados Unidos, sino realizando un esfuerzo estratégico más amplio para redefinir su camino de desarrollo y reducir su exposición a la presión estadounidense. Wang Wen enfatiza que se trata de lograr autonomía estratégica, no confrontación.

Hay 5 ejes, Comercio, Finanzas, Ciencia y Tecnología, Ideología y Educación. Los dos primeros ejes impactan al dólar, reducir la dependencia comercial con EE. UU. y del dólar.

Durante más de un siglo, desde 1917, Estados Unidos mantuvo la calificación crediticia más alta (AAA) de las tres principales agencias de calificación: Standard & Poor's, Fitch y Moody's. El país mantuvo este rating perfecto incluso durante la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la crisis financiera de 2008.

El dólar estadounidense dejó de estar respaldado por oro en 1971, cuando Nixon eliminó la convertibilidad del dólar a oro (fin del sistema de Bretton Woods). Esto lo convirtió en una moneda completamente fiduciaria.

Después de perder el respaldo en oro, Estados Unidos llegó a acuerdos con Arabia Saudita y otros países de la OPEP para que el petróleo se comercializara exclusivamente en dólares. Esto ocurrió principalmente en 1974-1975, tras la crisis del petróleo de 1973. Así, en 1980, casi el 100% del petróleo mundial se comercializaba en dólares, mientras que en 2025 aproximadamente el 80% porque Rusia, China, India e Irán han cambiado.

La deuda de EE. UU. creció de 34% del PIB en 2000 a 65% en 2011 y ahora supera el 100% del PIB.

Standard & Poor's rebajó a Estados Unidos de AAA a AA+ el 2 de agosto de 2011, tras un conflictivo enfrentamiento sobre el techo de la deuda. Esta fue la primera vez en la historia que EE.UU. perdía su calificación perfecta.

Fitch rebajó la calificación crediticia a largo plazo de Estados Unidos de AAA a AA+ el 1 de agosto de 2023, citando el deterioro fiscal y la confrontación política repetida.

Para colmo, en junio de 2024, Arabia Saudita decidió no renovar el acuerdo exclusivo de petrodólar con Estados Unidos, establecido en 1974, permitiendo así vender petróleo en múltiples monedas. Esta decisión está alineada con el plan Visión 2030 del reino, diseñado para diversificar su economía y reducir su dependencia del petróleo y de una sola moneda. Aproximadamente el 30% de sus transacciones petroleras ahora se realizan en monedas distintas al dólar, y esta cifra probablemente seguirá creciendo.

Moody's rebajó la calificación de Estados Unidos de Aaa a Aa1 el 16 de mayo de 2025. Esta fue la acción más significativa porque Moody's era la última agencia que mantenía una calificación AAA estable, lo que significa que Estados Unidos perdió su calificación crediticia perfecta por primera vez en más de 100 años.

El dólar ya no es para ninguna agencia una divisa sin riesgo. Para los ciudadanos del mundo que vivimos las consecuencias de la crisis de Lehman Brothers no lo era desde hace tiempo. Los japoneses, que se endeudaban en yenes a coste 0 para comprar bonos estadounidenses (el famoso carry trade) han dejado de hacerlo porque la inflación ha llegado también a sus costas y han tenido que subir los tipos del bono japonés.

Según los últimos datos disponibles, aproximadamente una cuarta parte de la deuda soberana estadounidense en circulación está en manos japonesas. Si los inversores japoneses deciden concentrarse en su propia deuda nacional debido a los tipos más atractivos, esto podría reducir significativamente la demanda internacional de bonos del Tesoro estadounidense.

El modelo no se aguanta. Y las sanciones, las medidas desesperadas, solo hacen que evidenciar que el tiempo se agota y que hace tiempo que sus bonos no son una inversión sin riesgo.

En Salvar al Soldado Dólar, en abril de 2025 ya hablamos de esto en esta columna. Los aranceles, las medidas para que se invierta en capacidad manufacturera en EE.UU., la presión para vender más armas, el control y la comercialización de las reservas de Venezuela y el fomento de otro lío en Irán en comandita con Israel y Reino Unido van en esa dirección, proteger al dólar y apretar a China. Les va mucho en ello. No miren el dedo, miren la luna. El hegemón está colgado de un precipicio de deuda pública que hay que renovar y para ello no puede haber dudas sobre su economía, su divisa y su capacidad de repago.

A fecha de 7 de enero de 2026, la deuda pública total de Estados Unidos asciende a 38,43 billones de dólares (trillions en inglés). Aproximadamente 10,2 billones de dólares deben refinanciarse en el próximo año. El tipo de interés medio sobre la deuda comercializable total es del 3,362% en diciembre de 2025, en comparación con el 1,552% de hace cinco años. Los pagos netos de intereses superaron los 981.000 millones de dólares en octubre de 2025, casi el triple que hace cinco años. Es la segunda partida del presupuesto federal tras la Seguridad social, por encima de salud y defensa y suponen el 18% de los ingresos del estado.

El viernes, en el trayecto de Porto a Aveiro, Sara, una doctora en ingeniería química formada en la UPV y en la Jaime I de Castellón me decía que estaba preocupada y horrorizada por cómo está el mundo. Querida Sara, le dije, no estamos peor. Estamos como hace muchas décadas solo que ahora ya no se viste de defensa de la democracia o del orden de la guerra fría contra los comunistas.

A tus comunistas de la revolución de los Claveles, los neutralizó la CIA bajo la dirección del embajador Carlucci. El Partido Socialista portugués recibió grandes cantidades de dinero directamente o a través de fundaciones norteamericanas y de la socialdemocracia europea. Igual que el PSOE de González vía las fundaciones del Socialismo alemán de Brandt. La CIA trabajó para captar al sector moderado coordinando el ¨Documento de los Nueve¨, crítico con el proceso revolucionario, del Movimiento de las Fuerzas Armadas portuguesas, prometiéndoles apoyo total, incluyendo el desembarco clandestino de armamento en caso de guerra civil. Mientras Carlucci apoyaba a los moderados, Kissinger, durante un tiempo, alimentó la "teoría de la vacuna": dejar que Portugal cayera en manos comunistas para que sirviera de advertencia a otros países europeos. Carlucci aconsejó no expulsar a Portugal de la OTAN durante la cumbre de Bruselas en mayo de 1975. A Frank Carlucci, a la vuelta, lo premiaron con un cargo como subdirector de la CIA.

Sara me miró con cara de asombro. Y luego citó lo de Irán y lo de Venezuela y Groenlandia.

Nada nuevo, Sara. El imbécil de Napoleón vendió Luisiana a los EE.UU. por la pírrica cantidad de 15 millones de dólares en 1803 antes de que el inútil de su almirante Villeneuve nos llevara al desastre ante Nelson en Trafalgar en 1805. La venta duplicó el tamaño de Estados Unidos de un solo golpe y es considerada una de las mejores "gangas" territoriales de la historia, saliendo a unos 3 centavos por acre. La consecuencia de perder la flota llevó a la cesión de Florida en 1819 por 5 millones de dólares que España no recibió. Eso no les paró. Querían Texas y empezaron a reivindicar Oregón mirando al Oeste. Luego vendría la emancipación de Nueva España (México) y la independencia de Texas desde 1836 a 1845, su anexión y el Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848) que por otros 15 M de dólares y a cambio de California, Nevada, Utah, Arizona, partes de Colorado y Wyoming deja al Río Bravo como frontera. No se dieron por satisfechos, en 1854 México vende por 10 millones de dólares territorio adicional al sur de Arizona y Nuevo México. En total, el 54% del territorio de Nueva España perdido en solo 33 años desde la emancipación de México. Y seguro que la culpa era de Hernán Cortés.

No se habían saciado. En 1848, el presidente James K. Polk ofreció a España 100 millones de dólares por Cuba. España rechazó la oferta, declarando que prefería verla hundida en el océano antes que vendida. Ahora ofrecen 100.000 dólares al año a cada uno de los 57.000 habitantes. En 1859, el presidente James Buchanan propuso al Congreso comprar Cuba por 30 millones de dólares.

La consecuencia del invento del Maine y el enjuague con Sagasta y sus ministros es conocida como desastre del 98. Se quedan con Puerto Rico, Cuba y varios miles de islas en el Pacífico con 1 millón de filipinos muertos. Dos guerras mundiales, y sus proxis en la Guerre Fria con Corea, Vietnam…

En Iberoamérica vendría Guatemala (1954), derrocando a Jacobo Árbenz, y manteniendo una guerra civil que supuso 150.000 muertos y 50.000 desaparecidos.

Seis meses antes del golpe militar de 1964 que derrocó al gobierno de João Goulart en Brasil, el subdirector de la CIA Richard Helms informó que la agencia estaba llevando a cabo acciones encubiertas en el movimiento obrero.

En la Operación Hermano Sam, el gobierno de Estados Unidos incluso autorizó el envío de portaaviones y material de guerra para apoyar el golpe militar de 1964

En Bolivia, se financió a René Barrientos del 64 al 69, se capturó, y ejecutó al Ché y en 1971 se instauró, tras derrocar al dictador de izquierda Juan José Torres, con ayuda norteamericana. Uruguay (1973), Argentina (1976), Chile (1973), El Salvador (1980), Nicaragua (años 80), Granada (1983), Panamá (1989), República Dominicana (1961).

Estos casos para citar solo en Iberoamérica. Las masacres de Indonesia de 1965-1966 con purgas anticomunistas de más de medio millón de muertos o el caso de la propia Irán, que lleva desde al menos 1953, con la operación Ajax para derrocar al primer ministro elegido democráticamente Mohammad Mossadegh, el Maduro del momento, quien había nacionalizado la industria petrolera iraní. Ahora vienen a sacarse de la manga al hijo del que fue entronizado, a dedo, por ese golpe en 1953 a Mohammad Reza Pahlavi en el poder absoluto hasta la revolución islámica de 1979, sentando las bases de la enemistad histórica entre Washington y Teherán.

Como ves querida Sara, no hay nada nuevo. Sólo que ya no se esconden y lo visten de operaciones por la libertad, la democracia, los derechos humanos o la guerra fría. Dinero y miedo a perder el poder.